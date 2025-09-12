小小樹鵲首航掛網困籃框…動保員快手救下歸巢助團圓

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樹鵲是樹棲型鳥類，一生大部分時間都在樹上活動。圖／新北市動保處提供
樹鵲是樹棲型鳥類，一生大部分時間都在樹上活動。圖／新北市動保處提供

近日新北市永和綠寶石河濱籃球場，民眾晨間運動時發現，一隻黑白相間、尾羽修長樹鵲誤闖球場，不慎被困在籃球架圍網裡，不停掙扎許久仍無法脫困，動保員聞訊趕抵現場，架好梯子快攻救援，撥開繩網、檢查羽翼無損傷，協助小樹鵲與成鳥相聚。

動保員程沛宏表示，根據樹鵲外形模樣，判斷應是剛離巢學飛的幼鳥，除了飛行能力尚需多加練習外，其他外觀上健康無虞。經現場評估狀況，應盡速送回棲息鳥巢附近，交給親鳥帶回繼續照顧才是最佳處置方式。

程沛宏表示，恰巧藍球場周邊發現有2隻樹鵲成鳥，在一棵大葉山欖樹上聒噪嘎嘎嘎叫著。舉頭搜索一樓半高樹梢中隱約有一個樹枝築成的鳥巢，於是小心翼翼將幼鳥送上距離巢位較近樹枝，確定幼鳥安全無虞之後才放心安靜離開。

鳥類愛好者陳淑敏樹表示，樹鵲又名山八哥，或稱嘎嘎仔，為台灣特有亞種。因有嘹亮鳴聲被視為吉兆，和喜鵲同被稱作「報喜鳥」。生活週遭常能發現牠們身影，從低山森林、市區校園、公園、河濱及山坡地，可聽到牠奇妙又明亮金屬音叫聲或看到牠在樹上穿梭活動。體形較大又不太怕人，是賞鳥人很好入門鳥種。

樹鵲是鴉科標準機會主義者，能找到什麼就吃什麼，以昆蟲和植物的果實與種子為主，偶爾也會捕食青蛙、蜥蜴、兩棲類、甚至鳥蛋幼鳥等小型動物，有時還可能吃人類廚餘和撿食動物屍體。

動保處呼籲，近年來，戶外籃球場、網球場等地常設有防止球飛出裝設圍網設施，常有鳥類誤闖掛網事件發生。民眾若遇到上述鳥類受困情形，不妨先保持距離，避免驚嚇鳥隻建議可先用手機拍攝記錄，並立即撥打1959動保專線，或洽動保處報案，由專業人員研判是否需要處置。切勿自行限制動物行動，以免造成傷害或誤判。

樹鵲全身大致以黑、灰、褐三色為主，雌雄外表相似。尾羽交疊不密合，尾羽黑色，尾下覆羽呈栗褐色。圖／新北市動保處提供
樹鵲全身大致以黑、灰、褐三色為主，雌雄外表相似。尾羽交疊不密合，尾羽黑色，尾下覆羽呈栗褐色。圖／新北市動保處提供

