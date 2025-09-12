男子騎鴕鳥上路「時速可達80公里」網笑：真正新能源車
雲南一名男子近日騎鴕鳥上路，引發廣泛關注。他透露，鴕鳥的速度可達每小時80公里，快過電動車。有網友笑稱，「才是真正的新能源車。」
網傳影片顯示，鴕鳥身體為黑色，頭部與腿部為白色，男子口吹哨子騎在鴕鳥背上，鴕鳥跑得飛快。男子發布影片還配文稱，「雲南十九怪，鴕鳥提速快」。
據《瀟湘晨報》報道，今年32歲的阿華是雲南曲靖人，他表示自己從20多歲就開始騎鴕鳥。阿華介紹，鴕鳥步子大，最快可以跑到每小時80公里，「牠耐力很好，不載人且不競跑的話可以持續三四個小時沒問題，載人的話也可以跑一兩個小時。」
阿華還稱，鴕鳥上路前都要經過嚴格的訓練，比如要讓牠「停車」，就是通過哨子拉長聲。「像我現在騎的這隻鴕鳥還有個更高的功能，300多斤的體重，我叫牠坐下，牠就坐在地上，我68公斤的體重，坐在牠背上，哨子一吹牠就可以直接連我一起拱起來。」
阿華還說，鴕鳥上路是不合交通法規的，自己都會在安全的情況下拍攝影片。相關事件也引發多人關注，「我印象最深刻的一個粉絲評論，他說這才是真正的新能源，是值得推廣的產業，我內心都覺得很有成就感。」
文章授權轉載自《香港01》
