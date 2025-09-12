聽新聞
風電危害蝙蝠生態 專家籲速訂保護政策

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台灣特有的黃金蝙蝠可愛又珍貴，政府大力推動綠能風電，蝙蝠生態受脅，林保署南投分署和雲林黃金蝙蝠館將邀國際專家來台座談獻策。記者蔡維斌／攝影
台灣特有的黃金蝙蝠可愛又珍貴，政府大力推動綠能風電，蝙蝠生態受脅，林保署南投分署和雲林黃金蝙蝠館將邀國際專家來台座談獻策。記者蔡維斌／攝影

風電和光害對夜行動物帶來危害未受重視，農業部林保署南投分署與雲林縣黃金蝙蝠館昨邀請法國生態博士Christian C. Voigt，在台中探討「從風能到光害蝙蝠面臨的新挑戰」議題，蝙蝠館表示，風電已陸續運轉，期待政府能借鏡國際加速制訂鳥類、蝙蝠保護政策。

南投分署指出，Voigt是歐洲蝙蝠保育政策重要推手，長期致力風電、光害與蝙蝠的遷徙研究。黃金蝙蝠館長張恆嘉說，政府近年大力推動綠能，雲林海岸區也廣設風機，陸續開始運轉，卻忽略保護諸多夜行動物，包括夜行鳥類和蝙蝠，尤其蝙蝠多半在傍晚覓食；關鍵是風電從建造到運轉，都忽略夜行動物的生態評估，在動物密集活動時段，未能減少或暫停運轉，導致不少蝙蝠、鳥類死亡。另外，為了省電廣設LED路燈，卻對生態、農作帶來衝擊。

南投分署表示，蝙蝠是生態系環境指標物種，透過國際專家來訪，期能為台灣與國際保育界搭建交流橋梁，提升公民保育意識，共同回應風機、夜間光害及棲地維護等挑戰，守護台灣珍貴的生物多樣性。

