聽新聞
0:00 / 0:00

蓋遊蕩犬衛星收容所 農業部：仍在盤點階段、尚未定案

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報昨報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請林保署盤點土地，但此舉遭動保團體批評是倒行逆施。農業部動物保護司昨澄清，衛星收容所目前仍在盤點階段，尚未定案。

本報陽光行動，七月曾報導台灣零撲殺修法十周年，雖然終止動物收容所十二夜安樂死的悲劇，但卻釀收容所爆量，最慘的台南出現卅犬隻同籠關到老死的現象；而路上遊蕩犬成群頻釀傷人車禍，也成野生動物新天敵，石虎即使上了「躲狗課」，野放後仍難逃犬殺，已陷入三輸困局。

總統府日前主導寵物產業與動物福祉發展座談會，會中談及各縣市衛生局、環保局與動保處應聯合執行動物管理政策，由中央林保署統籌可用地盤整工作，整合可用空間進行流浪動物集中管理。動保司副司長陳中興證實有此事，遭民間團體批評毀林蓋收容所是倒行逆施舉措。

林保署昨指出，依動保司所提需求，已先行盤點中南部各縣市土地，以經管無保育類野生動物棲息的農牧用地，以及財政部國產署經管的毗鄰土地為優先考量，提供動保司統籌規畫。

農業部表示，由於目前國內公立收容所收容量能有限，造成人犬衝突熱區犬隻捕捉後缺乏留置場所，因此針對強化遊蕩犬收容場所設置進行內部評估，目前尚在評估與盤點階段，僅先盤點相關適合的用地，一定會考量生態環境，不會對野生動物與人群活動造成影響；倘有適當用地，將提供地方政府參考，若該地段適合且地方政府有意願，才會進行實質規畫，目前沒有定案。

農業部 安樂死 流浪動物 動保團體

延伸閱讀

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

釋迦近全倒因僅測8級風遭保險拒賠 立委伸援助台東農民

農業部普渡挺農民「誠意最重要」 香蕉、酪梨和芭樂上桌無禁忌

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 林保署：優先考量2場地

相關新聞

禁餵食無主動物入法 農業部下周開會回應 反對派預告抗議

高雄市永安區日前發生遊蕩犬追到海裡咬死海泳老翁，引發社會震驚，立委邱志偉當時要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責...

風電危害蝙蝠生態 專家籲速訂保護政策

風電和光害對夜行動物帶來危害未受重視，農業部林保署南投分署與雲林縣黃金蝙蝠館昨邀請法國生態博士Christian C. ...

蓋遊蕩犬衛星收容所 農業部：仍在盤點階段、尚未定案

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報昨報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請林...

廣角鏡／黑熊、水獺吃「剉冰」消暑

時序進入9月，仍不時出現連續36度以上的高溫，連動物都受不了。台北市立動物園今年購入製冰機，提供剉冰般的碎冰為動物「加菜...

風電危害蝙蝠生態成一大挑戰 國際蝙蝠權威Dr. Voigt來台獻策

風能和光害對夜行動物帶來危害未受重視，農業部林保署南投分署與雲林縣黃金蝙蝠館首度邀請歐洲重量級的法國生態博士Dr. Ch...

命運大轉折！虎斑貓高空摔落「 前肢掌骨斷裂癱瘓險死」幸運獲救被認養

新北市汐止區茄苳路有隻白色虎斑貓，疑從高空摔落受傷，癱臥路旁。新北市政府動物保護防疫處接獲通報，派員救回後緊急輸液治療，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。