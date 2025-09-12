蓋遊蕩犬衛星收容所 農業部：仍在盤點階段、尚未定案

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報昨報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請林保署盤點土地，但此舉遭動保團體批評是倒行逆施。農業部動物保護司昨澄清，衛星收容所目前仍在盤點階段，尚未定案。

本報陽光行動，七月曾報導台灣零撲殺修法十周年，雖然終止動物收容所十二夜安樂死的悲劇，但卻釀收容所爆量，最慘的台南出現卅犬隻同籠關到老死的現象；而路上遊蕩犬成群頻釀傷人車禍，也成野生動物新天敵，石虎即使上了「躲狗課」，野放後仍難逃犬殺，已陷入三輸困局。

總統府日前主導寵物產業與動物福祉發展座談會，會中談及各縣市衛生局、環保局與動保處應聯合執行動物管理政策，由中央林保署統籌可用地盤整工作，整合可用空間進行流浪動物集中管理。動保司副司長陳中興證實有此事，遭民間團體批評毀林蓋收容所是倒行逆施舉措。

林保署昨指出，依動保司所提需求，已先行盤點中南部各縣市土地，以經管無保育類野生動物棲息的農牧用地，以及財政部國產署經管的毗鄰土地為優先考量，提供動保司統籌規畫。

農業部表示，由於目前國內公立收容所收容量能有限，造成人犬衝突熱區犬隻捕捉後缺乏留置場所，因此針對強化遊蕩犬收容場所設置進行內部評估，目前尚在評估與盤點階段，僅先盤點相關適合的用地，一定會考量生態環境，不會對野生動物與人群活動造成影響；倘有適當用地，將提供地方政府參考，若該地段適合且地方政府有意願，才會進行實質規畫，目前沒有定案。

