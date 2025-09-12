禁餵食無主動物入法 農業部下周開會回應 反對派預告抗議

高雄市永安區日前發生遊蕩犬追到海裡咬死海泳老翁，引發社會震驚，立委邱志偉當時要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責任。有民眾在公共政策網路平台提案，要求餵食者要承擔飼主責任，附議很快過關，農業部將於下周開會回應，但反對禁止餵食入法的民眾，也預告將前往農業部抗議，一旦餵食違法就是鼓勵社會漠視生命。

遊蕩動物對社會、生態與環境的衝擊層出不窮，今年高雄市就發生數起不幸事件，包括六月在永安區有民眾被遊蕩犬追咬致死，七月同樣在永安區，七十六歲蔡姓老翁遭三隻遊蕩犬追咬至海中身亡，里長與居民均指出問題根源與部分愛心人士長期餵食有關；八月底又發生梅花鹿遭數隻遊蕩犬撕咬後傷重不治的悲劇。

海泳老翁遭遊蕩犬咬死，震驚各界，當時立委邱志偉邀集農業部長陳駿季、動保司副司長陳中興等人，到永安區與地方里長座談，認為中央主管機關在保護民眾生命財產的態度應更為積極，強調在動保法修法上，一定會朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責任方向推動。陳駿季允諾，將辦理座談會加強溝通，禁止餵食等將成修法方向。

今年七月時，關注遊蕩犬議題的民眾在公共政策網路參與平台提案，要求落實收容所人道安樂死、強化飼主責任管理、餵食者同管領人應依動保法承擔飼主責任等訴求，短時間內達到附議門檻。農業部安排本月十六日召開意見蒐集會議，許多人期待農業部能給出具體解方。

高雄市馬頭山自然人文協會等民團、立委張雅琳日前也召開記者會指出，全台十四萬隻遊蕩犬，對野生動物、生態環境、甚至人類安全帶來威脅，呼籲農業部徹底檢討。但反對禁止餵食入法的民眾認為，遊蕩犬沒有食物會造成更多的人犬衝突，預告本月廿六日將到農業部前抗議，反對禁止餵食入法。

