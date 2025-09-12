聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／黑熊、水獺吃「剉冰」消暑

聯合報／ 文／洪子凱
亞洲黑熊「黑輪」享用小冰山。圖／動物園提供
亞洲黑熊「黑輪」享用小冰山。圖／動物園提供

時序進入9月，仍不時出現連續36度以上的高溫，連動物都受不了。台北市立動物園今年購入製冰機，提供剉冰般的碎冰為動物「加菜」。溫帶動物區的小爪水獺大口享用「碎冰魚飯糰」；台灣動物區的亞洲黑熊「黑輪」的小冰山，埋著香蕉、蘋果等水果。園方表示，透過食物豐富化設計，讓遊客有機會觀察到動物多樣的自然行為。

溫帶動物區的小爪水獺大口享用「碎冰魚飯糰」。圖／動物園提供
溫帶動物區的小爪水獺大口享用「碎冰魚飯糰」。圖／動物園提供

黑熊 動物園 小爪水獺

延伸閱讀

暑假過完氣溫仍未降！北市動物園添購神器 限定蔬果剉冰為動物降溫

AI智慧窗 透視黑熊生活日常

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

小心熊出沒！玉山瓦拉米步道 巡查員撞見黑熊…雙方僅距8米

相關新聞

禁餵食無主動物入法 農業部下周開會回應 反對派預告抗議

高雄市永安區日前發生遊蕩犬追到海裡咬死海泳老翁，引發社會震驚，立委邱志偉當時要求修法，朝全面禁止餵食無主動物及加強飼主責...

風電危害蝙蝠生態 專家籲速訂保護政策

風電和光害對夜行動物帶來危害未受重視，農業部林保署南投分署與雲林縣黃金蝙蝠館昨邀請法國生態博士Christian C. ...

蓋遊蕩犬衛星收容所 農業部：仍在盤點階段、尚未定案

遊蕩犬管理系統失靈，許多民眾、立委都要求農業部須徹底檢討改進。本報昨報導農業部擬整合可用空間將流浪動物集中管理，並已請林...

廣角鏡／黑熊、水獺吃「剉冰」消暑

時序進入9月，仍不時出現連續36度以上的高溫，連動物都受不了。台北市立動物園今年購入製冰機，提供剉冰般的碎冰為動物「加菜...

風電危害蝙蝠生態成一大挑戰 國際蝙蝠權威Dr. Voigt來台獻策

風能和光害對夜行動物帶來危害未受重視，農業部林保署南投分署與雲林縣黃金蝙蝠館首度邀請歐洲重量級的法國生態博士Dr. Ch...

命運大轉折！虎斑貓高空摔落「 前肢掌骨斷裂癱瘓險死」幸運獲救被認養

新北市汐止區茄苳路有隻白色虎斑貓，疑從高空摔落受傷，癱臥路旁。新北市政府動物保護防疫處接獲通報，派員救回後緊急輸液治療，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。