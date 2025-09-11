命運大轉折！虎斑貓高空摔落「 前肢掌骨斷裂癱瘓險死」幸運獲救被認養

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
1隻白色虎斑貓疑從高空摔落受傷，造成顏面損傷和雙前肢掌骨有斷裂傷癱臥路旁。新北市動保處獲報救回，緊急輸液治療，並加強肢體復健後，最後由蔣姓女子認養，有了新家。圖／新北市動保處提供
新北市汐止區茄苳路有隻白色虎斑貓，疑從高空摔落受傷，癱臥路旁。新北市政府動物保護防疫處接獲通報，派員救回後緊急輸液治療，再加強肢體復健後，最後由蔣姓女子認養，幫牠找到新主人，有了新家。

新北市動保處今天表示，先前接獲市民通報，汐止區茄苳路有隻白色虎斑貓疑似車禍受傷，臉部髒汙癱臥路旁。動保人員前往救援，將白虎斑貓帶回毛寶貝醫療中心檢傷醫療。

醫療中心獸醫師李建沛檢查發現，白虎斑貓全身癱軟，左眼角及左下頷有傷口、X光檢查可見雙前肢掌骨有斷裂傷，應該是高空摔落或車禍造成。

李建沛表示，中心傷病動物案例顯示，貓隻常因為高空不慎摔落、車禍造成不同程度的傷害，尤其以顏面受創及肢體骨折居多。胸腔若受創嚴重，造成橫膈破裂，還須緊急手術治療才能避免猝死。

李建沛研判，這隻虎斑貓可能是高空不慎摔落，造成前肢掌骨斷裂及臉部受創，所幸臉部及骨折部位傷勢不嚴重，經過復健治療，回復行走及跳躍功能，並找到新主人。

動物之家張姓動保員表示，白虎斑貓在動物之家復健治療時，應該是前肢受過傷會痛，走路有陰影。剛開始會像袋鼠一樣，後肢著地發出咚咚聲的走路聲，所以為牠取名「咚咚」。

張姓動保員說，咚咚獲救後一直躺著，一度以為牠已癱瘓。為了隨時能照顧到牠，便帶到辦公室加強照護，後來發現牠的食慾不錯，每天按時吃飯及吃藥，不久就能跳到辦公室的桌上，大家都很高興牠恢復健康。

蔣姓女子表示，聽到白虎斑貓受傷治療及復健的「故事」後，很心疼牠的遭遇，所以認養帶回家後，會注意家裡的環境設施、避免牠再次受傷。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線，或動保處24小時通報電話(02)2959-6353報案。動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

動保處也鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，如欲了解更多認養資訊，可上動保處官網或加入臉書新北市動物保護防疫處粉絲專頁查詢。

