農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 林保署：優先考量2場地

立委張雅琳昨與長期關注遊蕩犬貓生態衝擊的民間團體共同召開記者會，呼籲政府立即檢討，從源頭強化犬貓管理，也批評農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所的作法。農業部林業及自然保育署今表示，前述土地將以經管無保育類野生動物棲息的農牧用地，以及財政部國產署經管的毗鄰土地為優先考量。

為整合可用空間進行流浪動物集中管理，農業部動物保護司副司長陳中興昨天表示，已請林業保育署盤點出土地，以維持地形地貌的方式，採低度收容，作為既有公立收容所的衛星收容所，當收容所超收、收容量飽和，可將部分犬隻移至此暫置，作為緩衝，但必須交由地方政府現勘，評估可行性，預計月中將邀集地方政府開會討論。不過動保團體批評，毀林蓋收容所是倒行逆施舉措。

林保署對此表示，依動保司所提需求，已先行盤點中南部各縣市土地，以經管無保育類野生動物棲息的農牧用地，以及財政部國產署經管的毗鄰土地為優先考量，提供動保司統籌規畫。

