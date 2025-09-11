暑假過完氣溫仍未降！北市動物園添購神器 限定蔬果剉冰為動物降溫

即便暑假已過，9月各地白天的高溫仍持續炎熱，連續出現36度以上高溫天氣時有所聞，北市動物園為幫動物消暑，今年購置製冰機，並用剉冰般的碎冰幫動物增加小菜，製作限定版「蔬果剉冰」，藉由改變食材提供的方式也豐富化動物們行為。

為提供園內動物們更多取食選項，動物園今年添購新的製冰機，有別過去果菜冰磚，提供剉冰般的碎冰，來幫忙增加動物消暑小菜，為溫帶動物區小爪水獺準備「碎冰魚飯糰」，這些魚飯糰由碎冰塑形而成，包裹著水獺平時食用目孔魚等魚類，提供日常所需營養、保鮮，還增加動物尋找食物所需的時間與挑戰，促進動物覓食行為。

園方表示，小爪水獺會用靈活小巧的前肢翻撥碎冰，挖掘及觸探直到找到隱藏其中的魚肉為止，在發現內餡寶藏那一刻，小爪水獺會開心地把冰塊叼到水池中，一邊泡水一邊享用，彷彿開了一場屬於牠們的「水中冰派對」。

而為在台灣動物區的亞洲黑熊「黑輪」同樣也能享受到這場夏日盛宴，園方保育員和暑期實習生合作，把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰中，疊成小山的碎冰更像極冰品店裡一碗剉冰，黑輪步入活動場後，利用靈敏嗅覺捕捉到水果香氣，再以粗壯的前臂來探索小冰山，挖出水果後便盤腿坐在地上享受自己「舀冰」所得到的美食，悠哉地啃著戰利品。

園方說，透過食物豐富化設計不僅提升動物生活品質，也讓路過的參訪遊客有機會觀察到動物展現多樣的自然行為，遊客在炎熱天氣看見動物場中一座「白色的小山」，不妨駐足觀察動物享用「冰品派對」的可愛模樣。 有別於與往年製作加料冰磚，今年提供如同剉冰般的碎冰，增加動物消暑點心。圖／動物園提供

