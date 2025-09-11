快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假過完氣溫仍未降！北市動物園添購神器 限定蔬果剉冰為動物降溫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
保育員和實習生們把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰之中。圖／動物園提供
保育員和實習生們把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰之中。圖／動物園提供

即便暑假已過，9月各地白天的高溫仍持續炎熱，連續出現36度以上高溫天氣時有所聞，北市動物園為幫動物消暑，今年購置製冰機，並用剉冰般的碎冰幫動物增加小菜，製作限定版「蔬果剉冰」，藉由改變食材提供的方式也豐富化動物們行為。

為提供園內動物們更多取食選項，動物園今年添購新的製冰機，有別過去果菜冰磚，提供剉冰般的碎冰，來幫忙增加動物消暑小菜，為溫帶動物區小爪水獺準備「碎冰魚飯糰」，這些魚飯糰由碎冰塑形而成，包裹著水獺平時食用目孔魚等魚類，提供日常所需營養、保鮮，還增加動物尋找食物所需的時間與挑戰，促進動物覓食行為。

園方表示，小爪水獺會用靈活小巧的前肢翻撥碎冰，挖掘及觸探直到找到隱藏其中的魚肉為止，在發現內餡寶藏那一刻，小爪水獺會開心地把冰塊叼到水池中，一邊泡水一邊享用，彷彿開了一場屬於牠們的「水中冰派對」。

而為在台灣動物區的亞洲黑熊「黑輪」同樣也能享受到這場夏日盛宴，園方保育員和暑期實習生合作，把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰中，疊成小山的碎冰更像極冰品店裡一碗剉冰，黑輪步入活動場後，利用靈敏嗅覺捕捉到水果香氣，再以粗壯的前臂來探索小冰山，挖出水果後便盤腿坐在地上享受自己「舀冰」所得到的美食，悠哉地啃著戰利品。

園方說，透過食物豐富化設計不僅提升動物生活品質，也讓路過的參訪遊客有機會觀察到動物展現多樣的自然行為，遊客在炎熱天氣看見動物場中一座「白色的小山」，不妨駐足觀察動物享用「冰品派對」的可愛模樣。

有別於與往年製作加料冰磚，今年提供如同剉冰般的碎冰，增加動物消暑點心。圖／動物園提供
有別於與往年製作加料冰磚，今年提供如同剉冰般的碎冰，增加動物消暑點心。圖／動物園提供

水果 動物園 小爪水獺

延伸閱讀

打頭、噴水…山東動物園逼小老虎與遊客拍照 網轟虐待動物

綠轟蔣萬安「無喙講家己」 北市反擊坐視統籌款六都末段？

網售門票稱多付2杯咖啡挨罰10倍 北市：屬違法

北市邀日本專家指導半剛性鋪面 盼提升道路品質

相關新聞

暑假過完氣溫仍未降！北市動物園添購神器 限定蔬果剉冰為動物降溫

即便暑假已過，9月各地白天的高溫仍持續炎熱，連續出現36度以上高溫天氣時有所聞，北市動物園為幫動物消暑，今年購置製冰機，...

影／梅山鄉「萬鷺朝鳳」生態奇景登場 黃頭鷺大軍南遷掀賞鳥觀光熱潮

中秋佳節將至，嘉義縣梅山鄉太興村再度迎來一年一度「萬鷺朝鳳」奇景。隨著東北季風報到，成千上萬隻黃頭鷺自北往南遷徙，途經生...

新聞眼／遊蕩犬管理非收容空間不足 減量才是關鍵

賴清德總統又在「頭痛醫頭、腳痛醫腳」了。日前，賴總統與寵物業者座談，討論將統籌中央與地方聯合執行動物管理政策，由林保署找...

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 動團痛批倒行逆施

遊蕩犬追車、咬人、攻擊野生動物等事件頻傳，為此，農業部擬整合可用空間進行流浪動物集中管理，由林業保育署盤點出土地，以維持...

低碳淨零！動物園氫能遊園車應用示範 北市徵求民間合作

落實2050淨零排放，北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具。示範計畫採公私協力合作模式，將北市立動...

貪吃浣熊「喝醉」險命喪垃圾桶 美國暖心護理師CPR搶救

美國肯塔基州萊切爾郡（Letcher County）一名護理師在上班時，突然聽到停車場的垃圾桶傳來一陣騷動，她走近一看，發現一隻母浣熊焦急地在垃圾桶旁徘徊，原來是垃圾裡有兩隻受困的小浣熊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。