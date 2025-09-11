影／梅山鄉「萬鷺朝鳳」生態奇景登場 黃頭鷺大軍南遷掀賞鳥觀光熱潮

中秋佳節將至，嘉義縣梅山鄉太興村再度迎來一年一度「萬鷺朝鳳」奇景。隨著東北季風報到，成千上萬隻黃頭鷺自北往南遷徙，途經生毛樹溪谷上空，壯闊群飛畫面如同天空閱兵，吸引大批遊客與鳥友前來朝聖，帶動地方生態旅遊商機。

當地居民表示，每年9月初起，黃頭鷺會循著東北季風往南移動，經過梅山太興村時，群鳥編隊飛過山頭，畫面氣勢磅礡。居民形容，生毛樹溪谷地勢環繞，彷彿「鳳凰穴」，因此這場年度生態盛會被外界暱稱為「萬鷺朝鳳」。

阿里山茶葉協會理事長林建村深耕地方，為迎接遊客，他在自家經營的「阿村師的家」打造賞鳥平台，將10多塊茶賽得獎匾額拼成桌面，讓旅客邊品茗、邊欣賞黃頭鷺大軍表演。他說，受前陣子山區陰雨影響，黃頭鷺先鋒部隊抵達速度延誤，隨著近日放晴、東北季風增強，本周假日勢必掀起賞鳥人潮，目前已有上百人預約觀賞。

「萬鷺朝鳳」最佳觀賞時段落在每日傍晚4點至6點，成群黃頭鷺沿著溪谷飛翔上升、盤旋回旋，隊形變化萬千，有時如魚群遊動，有時宛如白龍、白蛇翻騰，甚至化作整齊雁字形掠過天際，景象壯觀。鳥群忽而散開、忽而聚攏，如同一場空中舞蹈，令現場遊客驚呼連連、拍照不已。

林建村指出，從「白露」到「寒露」之間，是黃頭鷺南遷最密集的時期，每年都有數以萬計族群經過太興村。近年吸引愈來愈多鳥友與攝影愛好者造訪，帶動周邊茶葉、農特產品的消費。「萬鷺朝鳳」不僅展現大自然壯麗景象，更體現人與自然共生價值。透過地方社區連與遊客參與，梅山發展成兼具生態教育與觀光體驗的旅遊亮點。

