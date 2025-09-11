新聞眼／遊蕩犬管理非收容空間不足 減量才是關鍵

賴清德總統又在「頭痛醫頭、腳痛醫腳」了。日前，賴總統與寵物業者座談，討論將統籌中央與地方聯合執行動物管理政策，由林保署找土地，集中管理流浪動物，農業部稱此為公立收容所的「衛星收容所」，然而遊蕩犬問題之所以日益嚴重，根源並不在於收容空間不足，而是流浪犬源頭控管、禁止餵食等未能落實。

當農業部看不見源頭問題，光靠遊蕩犬「移來移去」的做法，無非是將問題往後推延，收容空間就算找到外太空，也不夠用。

管理遊蕩犬，防堵棄養、飼主責任、犬貓登記，抑或結紮政策與社區犬隻管理，缺一不可。動保團體也多次呼籲，落實犬貓飼養登記、對遊蕩動物進行系統性絕育、禁止餵養、適當執行安樂死，卻卡在「安樂死」、「禁止愛媽餵食」會激怒愛動物人士的情緒，導致農業部裹足不前。

儘管農業部一再重申，現在並非零撲殺，早就訂有可評估執行安樂死的條件，而是地方政府不願執行。然而實際上是農業部不敢得罪的愛動物人士，全由基層承擔罵名，收容爆量是地方政府的問題，當確實執行安樂死，公職醫師又變成殘忍屠夫，搞得裡外不是人。

更令人擔憂的是，國有林地的使命在於保護地形地貌與生態資源，政府卻為了犬隻收容，打算新闢設施，雖號稱會低度開發，不破壞地形地貌。然而台灣生態保育正面臨外來種入侵、本土物種棲地破碎等挑戰，卻要額外再承受「林地變相開發」的壓力，豈不本末倒置？

遊蕩犬治理需要的是完整政策體系，而不是倉促拼湊的權宜之計，前幾天總統與業者的座談會，名為「寵物產業與動物福祉發展座談會」，提醒賴總統，產業發展、動物福祉等同重要，遭無止盡關押的遊蕩動物並不幸福，而是以尊重生命之名，行虐待之實。中央若真要展現決心，應以「減量」為核心，落實源頭控管與責任飼養。

