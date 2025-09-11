農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 動團痛批倒行逆施

遊蕩犬追車、咬人、攻擊野生動物等事件頻傳，為此，農業部擬整合可用空間進行流浪動物集中管理，由林業保育署盤點出土地，以維持地形地貌的方式，採低度收容，作為既有公立收容所的「衛星收容所」，當收容所超收、收容量飽和，可將部分犬隻移至此暫置，作為緩衝。

不過動保團體批評，毀林蓋收容所是倒行逆施舉措，呼籲政府應以「生態保育」為優先，建構系統性且有效的政策框架。

高雄永安老翁游泳遭犬隻攻擊致死憾事過沒多久，上月底，又發生梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會等民團、立委張雅琳昨開記者會指出，全台十四萬隻遊蕩犬，對野生動物、生態環境、甚至人類安全帶來威脅，呼籲農業部徹底檢討，從源頭強化犬貓管理。

張雅琳表示，根據交通部統計，每年約三千件交通事故與動物撞擊有關，犬群攻擊雞舍、造成家禽死亡也時有所聞。這些案例證明了遊蕩犬問題已從環境保育，擴大成公共安全議題。

穿山甲、石虎也深受其害。屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔表示，穿山甲遭受犬隻攻擊的案例逐年攀升，從二○一六年七件，到二○二○年以後每年平均接近五十件。

遊蕩犬問題日益嚴重，總統府日前主導召開寵物產業與動物福祉發展座談會，會中討論到，衛生局、環保局與動保處應聯合執行動物管理政策，由中央林保署統籌可用地盤整工作，整合可用空間進行流浪動物集中管理。

農業部動物保護司副司長陳中興證實，已請林保署盤點出一些土地，但必須交由地方政府現勘，評估可行性，預計月中將邀集地方政府開會討論。

不過，為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，現行政策長期縱容「回放」與「餵食」，使犬貓在野外持續繁衍、形成族群，而許多郊區社區普遍面臨高齡化，基層里長既無執法權，也缺乏足夠人力、資源，無從承擔捕捉、管理犬貓的責任，呼籲政府應以「生態保育」為優先。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯則說，創造更多的收容空間是方式之一，但也要收容空間能維持正常運作，目前收容所就是未落實安樂，沒有正常運作，才導致爆量。

至於不當餵食是否開罰？陳中興說，目前依「野生動物保育法」陸續在保護區公告禁止餵食，違者將開罰，但對於民眾在社區的餵食行為，動物保護法未規範，目前只規畫研議修法，但沒有定案。他也坦言，社會意見分歧，很難取得共識。

對於落實執行安樂，陳中興則說，其實中央已經訂了人道處理執行建議模式，但部分地方政府有自身考量，不願執行，中央也只能呼籲，目前沒修法強制執行的規畫。

