聽新聞
0:00 / 0:00

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 動團痛批倒行逆施

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
遊蕩犬問題日益嚴重，追車、咬人、攻擊野生動物層出不窮，也讓遊蕩犬的管理備受關注。圖／聯合報系資料照片
遊蕩犬問題日益嚴重，追車、咬人、攻擊野生動物層出不窮，也讓遊蕩犬的管理備受關注。圖／聯合報系資料照片

遊蕩犬追車、咬人、攻擊野生動物等事件頻傳，為此，農業部擬整合可用空間進行流浪動物集中管理，由林業保育署盤點出土地，以維持地形地貌的方式，採低度收容，作為既有公立收容所的「衛星收容所」，當收容所超收、收容量飽和，可將部分犬隻移至此暫置，作為緩衝。

不過動保團體批評，毀林蓋收容所是倒行逆施舉措，呼籲政府應以「生態保育」為優先，建構系統性且有效的政策框架。

高雄永安老翁游泳遭犬隻攻擊致死憾事過沒多久，上月底，又發生梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會等民團、立委張雅琳昨開記者會指出，全台十四萬隻遊蕩犬，對野生動物、生態環境、甚至人類安全帶來威脅，呼籲農業部徹底檢討，從源頭強化犬貓管理。

張雅琳表示，根據交通部統計，每年約三千件交通事故與動物撞擊有關，犬群攻擊雞舍、造成家禽死亡也時有所聞。這些案例證明了遊蕩犬問題已從環境保育，擴大成公共安全議題。

穿山甲、石虎也深受其害。屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔表示，穿山甲遭受犬隻攻擊的案例逐年攀升，從二○一六年七件，到二○二○年以後每年平均接近五十件。

遊蕩犬問題日益嚴重，總統府日前主導召開寵物產業與動物福祉發展座談會，會中討論到，衛生局、環保局與動保處應聯合執行動物管理政策，由中央林保署統籌可用地盤整工作，整合可用空間進行流浪動物集中管理。

農業部動物保護司副司長陳中興證實，已請林保署盤點出一些土地，但必須交由地方政府現勘，評估可行性，預計月中將邀集地方政府開會討論。

不過，為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，現行政策長期縱容「回放」與「餵食」，使犬貓在野外持續繁衍、形成族群，而許多郊區社區普遍面臨高齡化，基層里長既無執法權，也缺乏足夠人力、資源，無從承擔捕捉、管理犬貓的責任，呼籲政府應以「生態保育」為優先。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯則說，創造更多的收容空間是方式之一，但也要收容空間能維持正常運作，目前收容所就是未落實安樂，沒有正常運作，才導致爆量。

至於不當餵食是否開罰？陳中興說，目前依「野生動物保育法」陸續在保護區公告禁止餵食，違者將開罰，但對於民眾在社區的餵食行為，動物保護法未規範，目前只規畫研議修法，但沒有定案。他也坦言，社會意見分歧，很難取得共識。

對於落實執行安樂，陳中興則說，其實中央已經訂了人道處理執行建議模式，但部分地方政府有自身考量，不願執行，中央也只能呼籲，目前沒修法強制執行的規畫。

農業部 流浪動物 生態保育 動保團體

延伸閱讀

游泳翁、梅花鹿之死…遊蕩犬攻擊頻傳 民團籲農業部檢討、源頭強化管理

影／遊蕩犬攻擊事件頻傳 動保團體呼籲杜絕棄養、餵養行為

高溫危機 民團呼籲政府正視「高溫環境下的兒童保護」議題

熱傷害風險未納入兒少考量 高溫調適政策檢討公聽會今召開

相關新聞

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 動團痛批倒行逆施

遊蕩犬追車、咬人、攻擊野生動物等事件頻傳，為此，農業部擬整合可用空間進行流浪動物集中管理，由林業保育署盤點出土地，以維持...

新聞眼／遊蕩犬管理非收容空間不足 減量才是關鍵

賴清德總統又在「頭痛醫頭、腳痛醫腳」了。日前，賴總統與寵物業者座談，討論將統籌中央與地方聯合執行動物管理政策，由林保署找...

低碳淨零！動物園氫能遊園車應用示範 北市徵求民間合作

落實2050淨零排放，北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具。示範計畫採公私協力合作模式，將北市立動...

貪吃浣熊「喝醉」險命喪垃圾桶 美國暖心護理師CPR搶救

美國肯塔基州萊切爾郡（Letcher County）一名護理師在上班時，突然聽到停車場的垃圾桶傳來一陣騷動，她走近一看，發現一隻母浣熊焦急地在垃圾桶旁徘徊，原來是垃圾裡有兩隻受困的小浣熊。

【動物冷知識】大便也有學問？這些蟲便秘3年才解放、還有鳥專門起飛去拉屎

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種昆蟲小時候居然沒有肛門，要一直等到成蟲時才能排泄，且幼蟲的時間長達1-3年！？

游泳翁、梅花鹿之死…遊蕩犬攻擊頻傳 民團籲農業部檢討、源頭強化管理

上月底，一頭梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻的影片在網路上流傳，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會、立委張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。