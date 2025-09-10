快訊

低碳淨零！動物園氫能遊園車應用示範 北市徵求民間合作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具，要將北市立動物園園區內的遊園車，打造低碳排的氫能混合動力牽引拖車頭，取代原燃油拖車頭。本報資料照片
落實2050淨零排放，北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具。示範計畫採公私協力合作模式，將北市立動物園園區內的遊園車，打造低碳排的氫能混合動力牽引拖車頭，取代原燃油拖車頭。

產發局表示，北市立動物園為國內指標性教育觀光據點，遊客數年逾300萬人次，園區內的遊園車為民眾遊覽重要工具。為達成北市率先成為全國「氫能示範城市」，這次與動物園合作將氫能車導入的首波示範，期以打造符合性能要求的氫能動力車輛取代傳統燃油遊園車，提供城市氫能基礎建設布建及民眾實際搭乘體驗的教育平台。

這次產發局公開徵求有意願參與打造的業者，期共同促成實現全國氫能應用示範之首例，締造北市早日達成淨零永續低碳運輸新的里程碑。

產發局表示，更多關於該計畫的徵案，可至產發局官網([連結])查詢下載，受理期限自即日起至114年9月29日止。歡迎具備氫燃料電池整合應用、車輛製造之廠商提出申請計畫，共創台北淨零運輸與永續能源的新篇章。

淨零 北市 動物園

相關新聞

貪吃浣熊「喝醉」險命喪垃圾桶 美國暖心護理師CPR搶救

美國肯塔基州萊切爾郡（Letcher County）一名護理師在上班時，突然聽到停車場的垃圾桶傳來一陣騷動，她走近一看，發現一隻母浣熊焦急地在垃圾桶旁徘徊，原來是垃圾裡有兩隻受困的小浣熊。

低碳淨零！動物園氫能遊園車應用示範 北市徵求民間合作

落實2050淨零排放，北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具。示範計畫採公私協力合作模式，將北市立動...

【動物冷知識】大便也有學問？這些蟲便秘3年才解放、還有鳥專門起飛去拉屎

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種昆蟲小時候居然沒有肛門，要一直等到成蟲時才能排泄，且幼蟲的時間長達1-3年！？

影／遊蕩犬攻擊事件頻傳 動保團體呼籲杜絕棄養、餵養行為

立委張雅琳、蠻野心足生態協會、台灣石虎保育協會，上午在立法院舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。會中播放...

首屆世界鳥博台中開展！推遊程吸引愛鳥人士 作家劉克襄曝最佳賞鳥點

台灣首次舉辦的「2025第一屆世界賞鳥博覽會」，將在9月20日、21日2天於台中市民廣場展出，交通部次長林國顯說，台灣從...

嘉義八掌溪驚喜訪客！稀有過境鳥「戴勝」駐足20多天成焦點

隨著農曆白露到來，秋意漸濃，候鳥南遷抵台腳步加快，嘉義市八掌溪親水公園迎來1隻特別的訪客-稀有過境鳥「戴勝」，牠在此停留...

