聽新聞
0:00 / 0:00
低碳淨零！動物園氫能遊園車應用示範 北市徵求民間合作
落實2050淨零排放，北市產發局推動氫能技術示範與應用落地，公有場域導入低碳運具。示範計畫採公私協力合作模式，將北市立動物園園區內的遊園車，打造低碳排的氫能混合動力牽引拖車頭，取代原燃油拖車頭。
產發局表示，北市立動物園為國內指標性教育觀光據點，遊客數年逾300萬人次，園區內的遊園車為民眾遊覽重要工具。為達成北市率先成為全國「氫能示範城市」，這次與動物園合作將氫能車導入的首波示範，期以打造符合性能要求的氫能動力車輛取代傳統燃油遊園車，提供城市氫能基礎建設布建及民眾實際搭乘體驗的教育平台。
這次產發局公開徵求有意願參與打造的業者，期共同促成實現全國氫能應用示範之首例，締造北市早日達成淨零永續低碳運輸新的里程碑。
產發局表示，更多關於該計畫的徵案，可至產發局官網([連結])查詢下載，受理期限自即日起至114年9月29日止。歡迎具備氫燃料電池整合應用、車輛製造之廠商提出申請計畫，共創台北淨零運輸與永續能源的新篇章。
