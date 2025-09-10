快訊

貪吃浣熊「喝醉」險命喪垃圾桶 美國暖心護理師CPR搶救

聯合新聞網／ 綜合報導
護理師幫浣熊媽媽救回受困的寶寶。示意圖／ingimage
美國肯塔基州萊切爾郡（Letcher County）一名護理師在上班時，突然聽到停車場的垃圾桶傳來一陣騷動，她走近一看，發現一隻母浣熊焦急地在垃圾桶旁徘徊，原來是垃圾裡有兩隻受困的小浣熊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，救浣熊的護理師叫做科姆斯（Misty Combs）。她在接受媒體採訪時表示，自己在衛生局工作，旁邊就是一間釀酒廠。釀酒廠員工將發酵釀酒用的桃子倒進垃圾桶，結果卻讓浣熊「醉倒了」。

科姆斯說，當時她看到母浣熊焦急地在垃圾桶徘徊，於是決定上前查看。原來垃圾桶裡有兩隻受困的浣熊，牠們可能是因為貪吃爬進垃圾桶裡，卻因此受困出不來。

科姆斯看到浣熊媽媽擔心的樣子，覺得自己的「母性本能」都被激發了，立刻開始想辦法幫忙救寶寶。她用鏟子成功將第一隻小浣熊救出，而這隻小浣熊還算清醒，一脫困就立刻跑回媽媽身邊，不過另一隻卻臉朝下，泡在充滿污水和釀酒桃子的垃圾桶底部，一動也不動。

她抓著小浣熊的尾巴，將牠拉出垃圾桶，但浣熊完全沒有反應，周圍的人也緊張地說牠可能死了，看起來沒有呼吸。科姆斯沒有放棄，決定馬上開始對浣熊進行CPR急救。

科姆斯回憶說，當時自己也顧不得太多，只想到要搶救生命。這是她21年護理生涯中，第一次對動物進行急救，她的同事在一旁將急救過程全程錄下，影片也在網路上瘋傳。幸好靠著科姆斯的努力，小浣熊真的恢復了呼吸。

科姆斯坦承，當下她雖然有點害怕被咬，但沒想那麼多就選擇急救，看見浣熊恢復讓她很開心。浣熊在獸醫診所檢查治療後，也再次回歸野外，順利與浣熊媽媽團聚。

