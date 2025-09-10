【動物冷知識】大便也有學問？這些蟲便秘3年才解放、還有鳥專門起飛去拉屎

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種昆蟲小時候居然沒有肛門，要一直等到成蟲時才能排泄，且幼蟲的時間長達1-3年！？

這些蟲蟲要便秘3年嗎！？今天我們一起來看看三個與動物便便的冷知識吧！！

東京大學的研究團隊觀察15隻大水薙鳥共35小時的紀錄，發現195次的排泄中，只有1次在水面完成，其餘均在空中投彈。

科學家推測這麼做是為了避免糞便污染羽毛，並保護排泄時會外翻的泄殖腔組織。另外也能避免留下氣味，引來海洋中的獵食者。

且大水薙鳥還會為了排泄而特地起飛，空中投彈1分鐘後又馬上落地，這段飛行完全是為了大便而飛( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )👍

糞金花蟲從小就立志成為大便（？？

幼蟲時期，他們會把自己的糞便堆成外殼揹在身上，既能偽裝自己，也能在裡面安心化蛹。

等到他們羽化成蟲後，就不再需要揹上大便外殼了，但他們卻擁有了凹凸不平的背部，且顏色與質感都非常像某種昆蟲的大便！？

有種夢想成真，終於成為大便的樣子了(ﾉ˶>ᗜ​<˵)ﾉ！！（並沒有！！

最後的重頭戲，沒有肛門的「蟻獅」！！

蟻獅是蟻蛉的幼蟲，名氣比長大後還響亮，因為他們會設下「沙坑陷阱」來捕獵螞蟻！

他們會在鬆軟的沙地挖出一個漏斗狀陷阱，自己則埋伏在最深處。當螞蟻或其他小蟲一不小心滑落，蟻獅就會立刻把獵物拖進沙裡，毫不留情地享用。

更特別的是，蟻獅沒有肛門，完全沒辦法排便。他們會把毒液和消化酶注入獵物體內，把軟組織分解成「湯汁」，再吸食體液，最大限度減少殘渣。至於吃下去卻消化不了的部分，就只能一直囤積在體內。

這樣的日子蟻獅得持續 1–3 年，等於要「便秘」最久三年！直到羽化變成蟻蛉，才會一次把累積多年的殘渣排出來。

不過蟻蛉的壽命也很短，通常只活上幾週。好不容易能「解放」一下，卻只剩下短短幾週能享受排泄的樂趣...

有人會享受這個嗎‪(´•ᴗ• ก )‬՞ ՞？？

參考資料：1、2、3

商品推薦