游泳翁、梅花鹿之死…遊蕩犬攻擊頻傳 民團籲農業部檢討、源頭強化管理

上月底，一頭梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻的影片在網路上流傳，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會、立委張雅琳今天開記者會指出，目前全台14萬隻游蕩犬，對野生動物、生態環境、甚至人類安全帶來威脅，農業部屢稱遊蕩犬絕育量能仍不足，未端出有效對策，更讓收容所第一線人員承受莫大壓力，呼籲農業部必須徹底檢討、提出積極作為，從源頭強化犬貓管理。

張雅琳表示，高雄永安老翁游泳遭犬隻攻擊致死憾事過沒多久，又看到馬頭山梅花鹿被攻擊的驚悚畫面，而根據交通部統計，每年約3000件交通事故與動物撞擊有關，犬群攻擊雞舍、造成家禽死亡也時有所聞。這些案例證明了遊蕩犬問題已從環境保育，擴大成公共安全議題。

馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏說，若遊蕩犬問題持續失控，將導致生物多樣性失衡，原生野生動物將逐漸消失。政府必須正視此環境議題，從源頭管理遊蕩犬，並且不要再任意回置，才能避免遊蕩犬成為環境殺手。

旗山區三協里長劉文寶則指出，「愛媽」的餵養行為讓社區不堪其擾，群聚的遊蕩犬不但讓居民心生恐懼，不敢單獨出門運動、必須結伴，還曾有遊蕩犬追到居民家裡，餵食行為也導致環境衛生惡化。今天被咬、被追的是野生動物、大人，若被攻擊的是小孩該怎麼辦？

台南社大環境行動小組研究員陳泰豪說，從近年調查發現，遊蕩犬數量從2017年起遽增，光前年跟去年，穿山甲受傷通報案例中，犬隻攻擊的比例高達83%，救傷後的穿山甲死亡率高於5成。社大環境行動小組從今年2月至4月以自動相機進行田野調查，發現遊蕩犬出現次數頻繁，短短3個月，共記錄到214筆犬隻影像，其中有項圈的犬隻僅1成。

屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔助也說，過去10年，全台穿山甲逾半傷勢都與犬隻攻擊有關，遭受犬隻攻擊的案例也逐年攀升，從2016年7件，到2020年以後每年平均接近50件。許多穿山甲尾巴遭犬隻啃咬、不再完整，就算存活也會影響繁殖跟養育幼獸，有幸從犬隻攻擊復原的穿山甲，野放存活率也非常低，一年平均存活率不到20%。

石虎遭遊蕩犬攻擊致死也屢見不鮮。台灣石虎保育協會野調組組長曾建閔說，2019年至2025年2月間，野放追蹤37隻，其中10隻因犬隻攻擊或疑似犬隻攻擊死亡，若算上6月引起關注的石虎豆棗，犬殺高達所有追蹤個體的29.7%，路殺5.6%僅為犬殺的六分之一，以全國去年路殺案例50筆來說，可推論每年犬殺數量遠高於50筆。

他批評，協會多次參與農業部會議討論解方，但成效不佳，且農業部動保司在許多問題上都採迴避方式，並未負起寵物管理主管機關的責任。不論是在石虎生態熱區的遊蕩犬隻移除，或禁止餵食，都沒有很好的改善策略。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸直指，現行政策長期縱容「回放」與「餵食」，使犬貓在野外持續繁衍、形成族群，公共討論焦點也常被轉移至基層社區放養盛行或結紮不足，但許多郊區社區普遍面臨高齡化，基層里長既無執法權，也缺乏足夠人力、資源，無從承擔捕捉、管理犬貓的責任。

關於不當餵食，農業部動保司科長鄭祝菁回應，目前「野生動物保育法」明定在公告區餵食有罰則，但一般民眾在社區的餵食行為，動物保護法未規範，僅能以廢清法開罰，農業部將研議修動保法。

她強調，部分團體訴求恢復撲殺，但現行法規就賦予地方政府權利，評估動物身體等或狀況執行安樂，並非零撲殺，只是第一線人員常承受執行壓力，農業部也將邀集各縣市盤點、討論因應之道，讓地方政府能依法落實。除此，農業部也會與動保團體溝通如何進行絕育的系統性做法，並積極推廣犬貓飼養登記，加強飼主責任。

