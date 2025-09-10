快訊

影／遊蕩犬攻擊事件頻傳 動保團體呼籲杜絕棄養、餵養行為

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立委張雅琳（中）、台灣石虎保育協會調查組長曾建閔（左四）、屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔（左三）、馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏（右四）、旗山區三協里長劉文寶（右三）等，上午在立法院正舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。記者黃義書／攝影
立委張雅琳（中）、台灣石虎保育協會調查組長曾建閔（左四）、屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔（左三）、馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏（右四）、旗山區三協里長劉文寶（右三）等，上午在立法院正舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。記者黃義書／攝影

立委張雅琳、蠻野心足生態協會、台灣石虎保育協會，上午在立法院舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。會中播放高雄市馬頭山一頭雄性梅花鹿遭遊蕩犬群圍攻致死的影像震驚全台，再次突顯遊蕩犬貓數量失控所帶來的生態危機與人身安全隱憂。

動保團體指政府長期放任餵食與結紮回放（TNVR）等政策，導致社會安全、野生動物保育與動物福利陷入「三輸」困境，呼籲政府正視問題、立即修正錯誤與消極的政策，從源頭強化遊蕩犬貓管理，主管單位能嚴格落實動物源頭管理政策，加強監督與管理，杜絕棄養、餵養行為，若因棄養或餵養行為造成人員或動物受害，應予重罰，生態熱點區遊蕩犬貓禁止棄養、取締餵養、不回置。

張雅琳表示前陣子發生在高雄永安，民眾去海邊游泳遭犬隻攻擊致死的憾事才不過多久 ，而馬頭山梅花鹿被遊蕩犬攻擊的驚悚畫面，都讓人心生恐懼。然而根據交通部統計，每年約有3,000件交通事故與動物撞擊有關，全台亦不斷傳出犬群攻擊雞舍、造成家禽死亡的案例。張雅琳強調這些案例證明遊蕩犬問題已從環境保育，擴大成公共安全議題，呼籲農業部必須提出更積極、明確且可落實的政策，並研擬相關修法，才能兼顧動物福祉與公共安全。

立委張雅琳（中）、蠻野心足生態協會、台灣石虎保育協會上午在立法院正舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。張雅琳呼籲農業部必須提出更積極、明確且可落實的政策，並研擬相關修法，才能兼顧動物福祉與公共安全。記者黃義書／攝影
立委張雅琳（中）、蠻野心足生態協會、台灣石虎保育協會上午在立法院正舉行「正視生態浩劫，反對動保司放任貓狗遊蕩」記者會。張雅琳呼籲農業部必須提出更積極、明確且可落實的政策，並研擬相關修法，才能兼顧動物福祉與公共安全。記者黃義書／攝影

