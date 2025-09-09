快訊

首屆世界鳥博台中開展！推遊程吸引愛鳥人士 作家劉克襄曝最佳賞鳥點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣首次舉辦的「2025第一屆世界賞鳥博覽會」，將在9月20日、21日2天於台中市民廣場展出，交通部次長林國顯說，台灣從水平面到高山生態環境多元，友善的旅遊更是賞鳥天堂，盼透過鳥博及賞鳥活動讓世界看見台灣。

觀光署今舉辦記者會宣布，2025第一屆世界賞鳥博覽會（World Bird Fair）9月20日至21日於台中登場，以「羽翼之美 匯聚台灣」為主題，預計將有來自30多國及國內賞鳥生態旅遊組織、旅遊業者設置120個攤位，展示賞鳥生態資訊及設備展示。

根據中華民國野鳥學會官網，台灣至2020年觀測到674種鳥類，其中32種是台灣特有種鳥類。林國顯表示，回歸線上的台灣從水平面到高山，生態環境非常多元，提供鳥類優良的棲息地，所以台灣的鳥類越來越多。

林國顯說，這樣一個豐富多元的環境，無論專業或業餘的賞鳥活動，都能在台灣各個地區進行，友善的旅遊環境更是全球鳥類愛好者嚮往的賞鳥天堂，盼能將這份獨特的生態寶藏，透過世界賞鳥博覽會，分享給全世界，也藉由賞鳥活動讓世界看見。

觀光署副署長黃勢芳表示，首屆世界賞鳥博覽會籌辦了16個月，盼藉由博覽會的活動帶動旅客來台時，可拉長停留時間，並非僅停留4至5天，若要賞鳥可能會拉長至半個月，甚至1個月時間，另外，未來也會透過與業者合作推出相關遊程，帶動更多愛鳥人士來台。

對於推薦台灣最佳賞鳥點，作家劉克襄表示，只要掛著望遠鏡就能看到很多鳥類，但仍推薦國家公園署、林保署所轄範圍，此外，台灣山林、海岸、離島都是很好賞鳥的地點；劉克襄說，9月是很好賞鳥的季節，台灣又是驛站、過境點，包含黑面鷲、伯勞等所有候鳥都南下，場面盛大。

馬管處長洪志光補充指出，台灣擁有很多賞鳥資源，像是馬祖夏季很容易看到有「神話之鳥」之稱的黑嘴鳳頭燕鷗、台南七股可以看到70%全球罕見黑面琵鷺、台北陽明山公園可以看到台灣特有種台灣藍鵲等。

林保署長林華慶指出，以台中大雪山國家森林遊樂區為例，台灣有32種特有種鳥類，雪山國家森林遊樂區就有31種，而且從台中市區搭高鐵至國家公園不過2小時，交通方便，其他國家雖也有很多賞鳥勝地，但需要花很多交通時間抵達，因此台灣對於國際賞鳥人士來說CP值很高。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，鳥博為台灣首次舉辦全球規模的賞鳥盛會，包含國際生態論壇、各國生態旅遊攤位展示、親子互動、臨時郵局等，透過寓教於樂的方式，參加者不僅能近距離認識台灣與世界各地的特色鳥種，更能加深親子對自然生態與鳥類保育的了解。

