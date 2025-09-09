嘉義八掌溪驚喜訪客！稀有過境鳥「戴勝」駐足20多天成焦點

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
隨著農曆白露到來，秋意漸濃，候鳥南遷抵台腳步加快，嘉義市八掌溪親水公園迎來1隻特別的訪客-稀有過境鳥「戴勝」，牠在此停留超過20天，不僅親民不怕人，更成為鳥友與民眾爭相觀賞拍攝的「明星鳥」。圖／洪年宏提供
隨著農曆白露到來，秋意漸濃，候鳥南遷抵台腳步加快，嘉義市八掌溪親水公園迎來1隻特別的訪客-稀有過境鳥「戴勝」，牠在此停留超過20天，不僅親民不怕人，更成為鳥友與民眾爭相觀賞拍攝的「明星鳥」。

嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺指出，這隻「戴勝」是單獨的「孤鳥」，也是長大的成鳥，20多前在嘉縣市交界親水公園棲息停留，他追蹤到牠行蹤觀察，過去在候鳥棲息的沿海東石鄉鰲鼓濕地發現，這隻戴勝之所以會選擇停留在親水公園，主因是當地覓食環境良好，公園樹下有豐富的甲蟲幼蟲，讓牠能輕鬆覓食，生活得相當自在。

「戴勝」最大特徵在展翅與張開羽冠時，頭上高聳的羽冠如同印第安酋長的頭飾，極具辨識度。通常牠會在保護領域、求偶興奮或受到驚嚇時展現羽冠，因此特別吸引鳥友民眾注意。戴勝主要分布在中國，在台灣屬少見過境鳥，過去曾在金門墓地及古厝築巢，在墓地一度被視為不吉祥的鳥，後來金門縣府推廣成為吉祥鳥象徵。

近來，許多鳥友與攝影師慕名而來。攝影家洪年宏表示，孤鳥「戴勝」不怕人，行動平和，在樹下覓食活動，鳥友民眾賞鳥保持良好秩序，未出現干擾行為，好拍好觀察，但要看到牠張開頭上羽冠，得看運氣。許多鳥友把拍攝照片分享到社群，引起熱烈迴響。

過去羽球球后戴資穎比賽，鳥友會在社群張貼「戴勝」照片，為戴資穎集氣獲勝。陳建樺提醒，雖然目前人鳥和諧，白天有大批鳥友民眾前往守護，但夜間缺乏看守，憂心若遭不肖人士捕捉，將造成遺憾。呼籲民眾欣賞拍攝，維持安全距離，勿誘食拍照，守護牠的棲息環境，這隻獨特訪客，為八掌溪親水公園增添秋日驚喜，只要食物充足，牠仍會繼續停留，成為嘉義秋季最矚目的生態焦點。

