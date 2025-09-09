聽新聞
廣角鏡／狗狗玩具 要選安全無毒

聯合報／ 記者王慧瑛
記者王慧瑛／攝影
記者王慧瑛／攝影

9月9日為台灣狗狗節，養寵物風氣夯，玩具商機可觀，新北動保處昨辦「狗狗玩玩具比賽」，提醒飼主挑選安全適當玩具。中華寵物用品發展協會主委黃獻平提醒，材質要安全無毒，繩索長度不超過20公分避免纏繞風險。

寵物玩具分為發聲、啃咬、互動、益智、綜合等類型，未滿1歲幼犬需要咬合、柔軟布偶，幫助換牙減少焦慮；1至7歲成犬需要啃咬、益智、互動等消耗精力玩具。7歲以上高齡犬適合柔軟、安撫型避免牙齒受傷。

