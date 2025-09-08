快訊

屏東動物之家貓犬死亡率高居全國前二 委外經營首年財務也欠佳

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣動物之家去年6月成立，結合犬貓收容、寵物醫療、美容等生命教育園區。圖／報系資料照
屏東縣動物之家去年6月成立，結合犬貓收容、寵物醫療、美容等生命教育園區。圖／報系資料照

屏東縣動物之家去年6月由賴清德總統揭牌啟用，是全國首座結合犬貓收容、寵物醫美、野生動物救傷生命教育園區，審計部卻發現，屏縣動物認養率雖前段班，所內貓狗死亡率偏高，111、113年度高居全國第一、第二，委外經營首年財務虧損111萬元，需改善。

農業處表示，會督促委辦單位愛狗人協會在籠位許可下，將幼年犬貓與成年犬貓分棟飼養，減少同棟間疾病交互傳播。也向農業部動保司提計畫爭取隔離籠舍設置經費，若成功爭取，將於現有籠舍內規畫隔離籠位，讓染病動物隔離照養。

屏縣動物之家委託大仁科大經營首年財務不佳，農業處表示，營運具公益性質，且委外廠商須無償配合動保收容，縣府參照國有出租基地租金率調整方案酌收權利金，廠商除自負盈虧，也須配合初期資產建置與市場營運，首年財務報表去年7到12月底雖虧損，經查動物藥品占比近25％是批次進貨成本，預期動物醫療部分會漸轉虧為盈。

審計部報告指出，屏東縣府辦理動物保護收容、野生動物保育及寵物業管理，113年度編列8286萬餘元，經查執行情形，根據動物保護資訊網111到113年度全國動物收容所收容處理，縣內動物認養率分別為452.73％、128.6 %、95.75％，位居各縣市前段。但是所內死亡率各為33.64％、7.82％與31.96%，均高於全國平均值7.37％、6.25％與6.70％，111年與113年度高居各市縣第一、第二。

屏東縣動物之家占地3.7公頃，整合動物收容、保護與相關產業，是全國唯一複合式動物收容園區，寵物診療、美容與行為訓練委由大仁科技大學經營，審計部報告發現，首年經營稅後虧損111萬餘元。

農業處表示，2017年零撲殺，遊蕩犬除造成公安問題外均以絕育回置原則，幼年犬貓考量民眾認養率較高，若達可絕育階段會先收容，待絕育完成後再留所較長時間送養，留置所內時間長，平均3個月以上，幼年動物入所，沒有母乳移行抗體及免疫力較低、尚未達可打疫苗年齡等因素，致幼年動物在所內死亡率高。

農業處表示，2025年到2026年投入3800萬元展開第二期工程與興建北側隔音圍牆，整體景觀優化工程，打造公園化動物收容，預期可吸引民眾參訪，增加知名度及來客數。

縣議員陳揚說，縣府預算下降，若能少辦點活動，將辦活動經費撥補動物之家，屏東僅一座寵物公園，還因颱風歷時1年遲未修復，動物之家有寵物公園場域，有助人流提升；縣議員李世斌表示，檢討貓狗死亡率原因不能因數字高來論斷會太偏頗，委外單位自負盈虧，回歸市場機制。

