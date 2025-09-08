9/9台灣狗狗節 西拉雅風管處邀飼主與毛孩搭車共遊

響應9月9日「台灣狗狗節」，西拉雅國家風景區管理處近期舉辦「毛起來玩西拉雅-毛孩趣旅行」活動，邀請毛小孩與飼主一同搭乘台灣好行，展開一場與自然親近的旅遊冒險，活動不僅讓毛小孩能夠放鬆玩樂，也進一步推廣寵物友善的旅遊理念。

西拉雅風管處表示，此次活動規畫前往善化的「巴吉划水寵物泳池」，讓毛孩與飼主可一起戲水玩耍，享受清涼的夏日午後，隨後前往官田遊客中心廣闊的草原與開放空間，讓毛小孩盡情奔跑親近自然，此外，遊客中心也特別設置寫真巴士，為毛小孩與飼主定格拍下溫馨瞬間。

西拉雅風管處長許主龍說，這次活動讓飼主與毛小孩共同享受旅遊的樂趣，並進一步倡導尊重與照顧毛小孩的理念，毛小孩已經成為許多家庭的重要一員，與牠們一起出遊、享受生活，應該成為現代生活的一部分。

有參與活動的飼主說，這次活動不僅是一場簡單的旅遊，更是一個促進與毛小孩情感連結的機會，讓他們在旅途中感受到更多的溫馨與快樂，未來也會期待西拉雅風管處能推出更多寵物友善旅遊路線，讓他們能與毛孩一同探索更多目的地。

西拉雅風管處也說，希望透過相關活動，讓大家更加關注寵物友善的旅遊環境，並鼓勵飼主搭乘台灣好行菱波官田線，探索西拉雅的美麗與獨特，實踐永續旅遊；即日起至10月底，搭乘台灣好行關子嶺線或菱波官田線，只要使用電子票證或行動支付，即可享有票價半價優惠。 西拉雅風管處「毛起來玩西拉雅-毛孩趣旅行」活動，帶領飼主與毛孩前往善化「巴吉划水寵物泳池」暢遊，在夏日炎炎讓飼主與毛孩開心游泳。圖／西拉雅風管處提供

商品推薦