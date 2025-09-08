寵物玩具市場商機大安全不能輕忽 專家：繩索不超過20公分避纏繞

每年9月9日為台灣「狗狗節」，隨著養寵物風氣愈來愈夯，寵物玩具商機可觀，如何挑選安全、適合的玩具，攸關毛寶貝的健康與身心靈。中華寵物用品發展協會主委黃獻平提醒，寵物玩具主要功能為陪伴、訓練、紓壓及情感連結，飼主挑選玩具務必謹慎，才能讓寵物玩得安全。

台灣面臨少子女化，許多人養毛小孩作伴，毛孩已晉升為家人，全國每3至4戶就有1戶養寵物，新北登記的犬貓數量已達32萬多隻，是全國之最。

新北市農業局長諶錫輝說，寵物終其一生離不開玩具，每個階段需要的玩具類型不同，目前市面上玩具分類主要分為發聲型、啃咬型、互動型、益智型、綜合型，犬隻成長階段分3個時期，包含未滿1歲幼犬須需要咬合、柔軟的布偶，幫助換牙減少焦慮。1至7歲成犬需要啃咬、益智、互動等消耗精力、刺激互動的玩具。7歲以上高齡犬，需要柔軟、安撫型避免牙齒受傷的玩具。

「選購安全玩具是飼主責任！」黃獻平提醒，選購玩具要掌握四大要領，外包裝須有完整標示與警示；材質要安全無毒、不易燃，無銳角脫落風險；零件牢固，繩索長度不超過20公分以避免纏繞危險；具國內外檢驗合格標章。業者應持續提升設計與品質，滿足動物行為需求，提供更健康的選擇。

今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」住中和的汪姓女子和男友洪先生收養2隻狐狸犬，他們都很重視陪狗狗玩玩具的時光，他們說，不只給玩具，陪伴一起玩也很重要。

另一名飼主李柔嫻和愛犬「毛毛」穿親子裝到場，她說，狗狗玩玩具能發洩精力，也有益智作用，能預防狗狗失智。

新北市動保處長楊淑方說，玩具是寵物日常的一部分，飼主有責任定期檢查、更換、陪伴使用，正確選擇玩具不僅可預防傷害的風險， 更是對毛寶貝的負責態度。

