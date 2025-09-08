快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物玩具市場商機大安全不能輕忽 專家：繩索不超過20公分避纏繞

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影

每年9月9日為台灣「狗狗節」，隨著養寵物風氣愈來愈夯，寵物玩具商機可觀，如何挑選安全、適合的玩具，攸關毛寶貝的健康與身心靈。中華寵物用品發展協會主委黃獻平提醒，寵物玩具主要功能為陪伴、訓練、紓壓及情感連結，飼主挑選玩具務必謹慎，才能讓寵物玩得安全。

台灣面臨少子女化，許多人養毛小孩作伴，毛孩已晉升為家人，全國每3至4戶就有1戶養寵物，新北登記的犬貓數量已達32萬多隻，是全國之最。

新北市農業局長諶錫輝說，寵物終其一生離不開玩具，每個階段需要的玩具類型不同，目前市面上玩具分類主要分為發聲型、啃咬型、互動型、益智型、綜合型，犬隻成長階段分3個時期，包含未滿1歲幼犬須需要咬合、柔軟的布偶，幫助換牙減少焦慮。1至7歲成犬需要啃咬、益智、互動等消耗精力、刺激互動的玩具。7歲以上高齡犬，需要柔軟、安撫型避免牙齒受傷的玩具。

「選購安全玩具是飼主責任！」黃獻平提醒，選購玩具要掌握四大要領，外包裝須有完整標示與警示；材質要安全無毒、不易燃，無銳角脫落風險；零件牢固，繩索長度不超過20公分以避免纏繞危險；具國內外檢驗合格標章。業者應持續提升設計與品質，滿足動物行為需求，提供更健康的選擇。

今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」住中和的汪姓女子和男友洪先生收養2隻狐狸犬，他們都很重視陪狗狗玩玩具的時光，他們說，不只給玩具，陪伴一起玩也很重要。

另一名飼主李柔嫻和愛犬「毛毛」穿親子裝到場，她說，狗狗玩玩具能發洩精力，也有益智作用，能預防狗狗失智。

新北市動保處長楊淑方說，玩具是寵物日常的一部分，飼主有責任定期檢查、更換、陪伴使用，正確選擇玩具不僅可預防傷害的風險， 更是對毛寶貝的負責態度。

今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
住中和的汪姓女子和男友洪先生收養2隻狐狸犬，他們都很重視陪狗狗玩玩具的時光，他們說，不只給玩具，陪伴一起玩也很重要。記者王慧瑛／攝影
住中和的汪姓女子和男友洪先生收養2隻狐狸犬，他們都很重視陪狗狗玩玩具的時光，他們說，不只給玩具，陪伴一起玩也很重要。記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
新北市議員洪佳君到場助陣。記者王慧瑛／攝影
新北市議員洪佳君到場助陣。記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
中華寵物用品發展協會主委黃獻平提醒，寵物玩具主要功能為陪伴、訓練、紓壓及情感連結，飼主挑選玩具務必謹慎，才能讓寵物玩得安全。記者王慧瑛／攝影
中華寵物用品發展協會主委黃獻平提醒，寵物玩具主要功能為陪伴、訓練、紓壓及情感連結，飼主挑選玩具務必謹慎，才能讓寵物玩得安全。記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
新北飼主李柔嫻和愛犬「毛毛」穿親子裝到場，她說，狗狗玩玩具能發洩精力，也有益智作用，能預防狗狗失智。記者王慧瑛／攝影
新北飼主李柔嫻和愛犬「毛毛」穿親子裝到場，她說，狗狗玩玩具能發洩精力，也有益智作用，能預防狗狗失智。記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影
今天講座現場也吸引許多毛小孩及毛孩爸媽參與，台北海洋科技大學寵物業經營管理系師生也出席助陣。最受矚目的橋段是「狗狗玩玩具比賽」，現場氣氛high翻天，飼主直呼「原來益智類玩具這麼有趣。」記者王慧瑛／攝影

寵物 狗狗

延伸閱讀

新北伸縮縫安全受關注 專家建議表面處理與混凝土搭配

私下議論長生不老！習近平、普亭談話內容引關注 專家：器官移植不為活到150歲

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

北市供身障者創業免費輔導 專家一對一協助

相關新聞

寵物玩具市場商機大安全不能輕忽 專家：繩索不超過20公分避纏繞

每年9月9日為台灣「狗狗節」，隨著養寵物風氣愈來愈夯，寵物玩具商機可觀，如何挑選安全、適合的玩具，攸關毛寶貝的健康與身心...

慘！日月潭魚虎球現蹤月餘 電撈量竟掛蛋...南投縣府曝2狀況陷困境

日月潭遭魚虎入侵，夏天進入繁殖期，幼魚會集結成「魚虎球」群體獵食，南投縣府每年派員電撈防治；但今年電撈啟動至今已月餘，業績卻...

賴總統視零安樂死為政績 救傷團體：忽視獸醫專業

總統賴清德8月26日於第14屆亞洲動物保護大會表示，如今的台灣做到犬貓零撲殺，是對生命的尊重。野灣野生動物保育協會今表示...

國際貓展今明高雄登場 珍稀貓種一次看夠

「野性魅力盃 SGCC 國際貓展」暨「第1屆貓咪美容賽」今、明天在高雄同盟路渴望大樓登場，緬因貓、英國短毛貓等明星貓種齊...

影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食塑膠袋，意外撲上去拉扯推倒一名老婦人，所幸傷勢不重，但再度掀起民眾對獼猴搶食的焦慮。台灣獼...

穿山甲現身台南噍吧哖事件紀念園區 民眾直呼可愛

台南市玉井區偶傳穿山甲出沒消息，1名玉井糖廠退休員工昨晚在噍吧哖事件紀念園區散步時，竟看到穿山甲走在聯外道路上，立刻錄下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。