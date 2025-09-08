慘！日月潭魚虎球現蹤月餘 電撈量竟掛蛋...南投縣府曝2狀況陷困境

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
魚虎球示意圖。圖／本報資料照，讀者提供
魚虎球示意圖。圖／本報資料照，讀者提供

日月潭遭魚虎入侵，夏天進入繁殖期，幼魚會集結成「魚虎球」群體獵食，南投縣府每年派員電撈防治；但今年電撈啟動至今已月餘，業績卻掛蛋。縣府坦言，今年魚球多躲近岸邊隱密處，有時獲通報可到場時已不見魚蹤，作業困難而影響成效。

縣府指出，學名「小盾鱧」的魚虎疑遭人放生日月潭，由於成魚體型大、食性凶猛，每年5、6月為築巢交配期，其魚卵入夏後陸續孵化，幼魚會在成體護幼下，集結成魚球出動獵食，成為潭區強勢外來種，嚴重威脅潭內本土魚類的生存環境。

為防止魚虎在日月潭繁衍擴散，縣府為此與清大團隊、漁民合作加強捕捉防治，尤其在夏天啟動電撈作業，一發現魚球現蹤展開電撈防治，藉此抑制族群擴大。而每年電撈總量從數萬隻到數千隻不等，以2023年撈破3.5萬尾幼魚數量最多。

據了解，今年魚虎球大約在8月前後即在日月潭現蹤，縣府獲報後也於從8月啟動電撈防治作業，但防治人員巡潭電撈已執行月餘時間，電撈總量至今竟仍是「掛蛋」，等於1尾魚虎寶寶都沒有抓到，讓眾人跌破眼鏡。

縣府表示，今年電撈防治循以往作業模式，由工作人員開漁筏巡查，雖有發現魚虎球，但因近潭畔岸邊且躲藏在枯枝倒木隱密處，船筏難以靠近致無法電撈；期間也獲漁民或釣客通報有魚球，但抵赴後多已不見蹤影，而作業困難也影響成效。

但縣府也強調，魚虎目前仍正值繁殖期，因此日月潭電撈防治作業將持續進行，後續將加強巡查盡可能移除魚虎球，達到壓制其族群數量，避免強勢外來種族群再增加擴大，影響潭內曲腰魚、奇力魚等原生種魚類生存，以維護潭區生態平衡。

日月潭魚虎球示意圖。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
日月潭魚虎球示意圖。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供

魚類 族群 日月潭

