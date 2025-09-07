快訊

賴總統視零安樂死為政績 救傷團體：忽視獸醫專業

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
野灣野生動物保育協會以救傷的白冠雞指為例，安樂死是動物福祉的實踐與最後的溫柔，不該被汙名化。圖／野灣野生動物保育協會提供
野灣野生動物保育協會以救傷的白冠雞指為例，安樂死是動物福祉的實踐與最後的溫柔，不該被汙名化。圖／野灣野生動物保育協會提供

總統賴清德8月26日於第14屆亞洲動物保護大會表示，如今的台灣做到犬貓零撲殺，是對生命的尊重。野灣野生動物保育協會今表示，賴總統將零安樂死視為政績，這不僅忽視獸醫專業，更違背尊重生命的本質，甚至可能讓台灣的動物保護停滯不前，這樣的發言極不妥當。

賴總統在該大會致詞時表示，一個偉大的國家不只要保護人民生命財產的安全，也要對所有生命展現尊重，這是建構美好社會的基石。自己擔任台南市長期間也大力推動零安樂，之前台南市每年收容中心安樂死的犬貓數量大約1.2萬隻，後來做到零安樂，這就是對生命的尊重。

「安樂死，是實踐動物福祉的一種治療方式」，野灣野生動物保育協會以救傷的白冠雞指為例，一般而言，健康的白冠雞體重可達700至800公克，但這隻救傷的個體僅有460公克，且右翅羽毛嚴重磨損，全身羽毛亦有不同程度受損；雙腳掌與腳趾皆出現嚴重的禽掌炎。以救傷的野生動物來說，這樣的狀況相當罕見。

󠀠經獸醫師檢查，X光顯示白冠雞右翅肱骨為嚴重粉碎性骨折，撓骨亦留有骨折痕跡，兩處骨折處皆已癒合固定。以成年鳥類來說，這類骨折至少需要4至8周的恢復期，傷勢使牠失去飛行能力，卻仍不斷振翅嘗試飛行，導致羽毛嚴重磨損，當因無法飛行和活動受限而罹患嚴重禽掌炎，再加上傷勢妨礙覓食，最終造成體態極度消瘦。

󠀠野灣野生動物保育協會指出，骨折花多久癒合，牠就承受了多久的痛苦，失去飛行能力的鳥類無法在野外存活，若一味堅持野放僅是延長其痛苦，直到其在野外死亡，或偶然再被人發現，最終仍需以安樂死結束生命。透過安樂死醫療，牠們能在睡夢中無痛離去。

󠀠野灣野生動物保育協會強調，安樂死是動物福祉的實踐與最後的溫柔，賴總統在8月底亞洲動保大會的致詞中，將「零安樂死」視為政績，這不僅忽視獸醫專業，更違背尊重生命的本質，甚至可能讓台灣的動物保護停滯不前，這樣的發言極不妥當。

動物 安樂死 賴清德

