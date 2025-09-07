國際貓展今明高雄登場 珍稀貓種一次看夠

「野性魅力盃 SGCC 國際貓展」暨「第1屆貓咪美容賽」今、明天在高雄同盟路渴望大樓登場，緬因貓、英國短毛貓等明星貓種齊聚，極具野性魅力的孟加拉豹貓與珍稀虎貓更是全場焦點，讓愛貓人士一次看夠。

這場國際貓展由 SGCC 國際賽貓聯盟與加拿大野性魅力公司共同主辦，集結上百隻不同品種與年齡的貓咪參賽，吸引全台愛貓人士朝聖，正爭取下屆市長提名的立委邱議瑩與許智傑，也未錯過盛會。

今年國際評審來自美國、法國、日本，確保比賽專業與公正性。同步舉辦的「第1屆貓咪美容賽」更吸引全台眾多專業寵物美容師同台展技，為活動增添亮點。

除緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、短腿貓等明星貓種，近年廣受矚目的西伯利亞貓、挪威森林貓、東方短毛貓、暹羅貓，還有三大卷毛品種──賽爾凱克、德文、柯尼斯，極具野性魅力的孟加拉豹貓與珍稀虎貓更是全場焦點，讓參觀民眾大呼過癮。

另9月8日則將舉辦「貓咪基因研習營」，聘請世界知名貓咪基因專家Adriana Kajon、Yukimasa Hattori 、Judy Hao講授關於貓咪毛色基因、基因檢測、近親係數的基因課程，完成課程的學員可獲頒結業證書及免費基因檢測。

善寬集團董事長柯建昌經營寵物飼料起家，近年事業版圖也伸足建築業，繳出不錯的成績單。近兩年集團連續舉辦國際貓展，成為高雄寵物業年度盛會，人潮絡繹不絕。 「野性魅力盃 SGCC 國際貓展」已成高雄寵物界盛會，正忙於爭取下屆市長黨內提名的立委邱議瑩，許智傑（中）也未錯過盛會，右二會主辦方善寬集團董事長柯建昌。記者王昭月／攝影 「野性魅力盃 SGCC 國際貓展」已成高雄寵物界盛會，正忙於爭取下屆市長黨內提名的立委邱議瑩也未錯過盛會。記者王昭月／攝影 今年國際評審來自美國、法國、日本，確保比賽專業與公正性。記者王昭月／攝影

