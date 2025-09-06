快訊

聲援江祖平！談童年家暴父瘡疤 廖家儀：難道不能馬上處理？

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

日月潭「向山 向善友善動物嘉年華會」首日熱鬧登場

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
日月潭「向山 向善友善動物嘉年華」，活動主辦單位與吉祥物歡樂合照。業者提供
日月潭「向山 向善友善動物嘉年華」，活動主辦單位與吉祥物歡樂合照。業者提供

「向山 向善友善動物嘉年華」今(6)日於日月潭向山服務中心盛大展開，首日吸引數千名國內外遊客參與。活動由諾亞國際發展公司(茶茶王國)、台灣動物社會研究會、農業部、日月潭國家風景區管理處及台灣健康與社會學會共同主辦，以「友善動物 × 永續生活」為核心理念，打造兼具教育與休閒的假日盛會。

首日活動結合 「永續市集」 與 「親子闖關」 兩大主軸，吸引許多民眾熱情參與。 現場集結了雲林許慶良牧場、屏東高大牧場、台中育誠蛋品、彰化御品園、南投妮娜巧克力與松霖茶葉、嘉義阿久師等知名品牌，帶來兼具動物福利與永續價值的特色產品，深受遊客青睞。

尤其是茶茶王國推出的 「宇治日月酥」禮盒，以京都宇治嚴選抹茶白豆酥、動物福利鹹蛋黃搭配手工酥皮製作而成，每盒銷售將捐出5% 給友善動物福利協會，讓消費結合公益，活動首日即創下亮眼銷售佳績，成為矚目焦點。

由台灣動物社會研究會與台灣健康與社會學會共同規劃的 「親子闖關活動」更是人氣滿滿，大小朋友踴躍報名參與。限量的 「動物福利霜淇淋」兌換券在短時間內即被兌換一空，現場氣氛熱烈。

此外，來自京都宇治的官方吉祥物 「Matcha Prince茶茶」及家樂福文教基金會吉祥物「快樂雞飛飛」雙吉祥物在活動中驚喜登場，不僅帶來活力十足的唱跳表演，更與現場遊客親切互動，瞬間點燃嘉年華的熱烈氣氛。

下午登場的 「親子抹茶茶道體驗」 亦吸引眾多家庭踴躍參與，大小朋友透過實作感受茶道美學，展現台日茶文化交流的獨特魅力。

主辦單位表示，「向山 向善友善動物嘉年華」將於明(7)日持續登場，規劃更多親子互動、舞台表演及茶道體驗，歡迎民眾再度蒞臨，共同推廣動物福利與永續生活，為環境與社會盡一份心力。

小手牽大手，一起來逛永續市集。業者提供
小手牽大手，一起來逛永續市集。業者提供
親子抹茶茶道體驗，大小朋友專注聽講。業者提供
親子抹茶茶道體驗，大小朋友專注聽講。業者提供

親子 牧場 日月潭

延伸閱讀

「日月潭花火音樂嘉年華」登場！3場煙火秀一定不能錯過，搭配飯店優惠實施中

若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

日月潭夢幻度假旅宿　品味親子慢活時光

住過都說讚！質感滿分又不傷荷包的「日月潭民宿」特輯

相關新聞

影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食塑膠袋，意外撲上去拉扯推倒一名老婦人，所幸傷勢不重，但再度掀起民眾對獼猴搶食的焦慮。台灣獼...

穿山甲現身台南噍吧哖事件紀念園區 民眾直呼可愛

台南市玉井區偶傳穿山甲出沒消息，1名玉井糖廠退休員工昨晚在噍吧哖事件紀念園區散步時，竟看到穿山甲走在聯外道路上，立刻錄下...

山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

動物走失或被遺棄事件時常發生，近日在新北林口發電廠海邊，突然出現一隻山羊，當地里長發現山羊蹤跡後致電動保處，經檢查推測山...

影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼...

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。