日月潭「向山 向善友善動物嘉年華會」首日熱鬧登場

「向山 向善友善動物嘉年華」今(6)日於日月潭向山服務中心盛大展開，首日吸引數千名國內外遊客參與。活動由諾亞國際發展公司(茶茶王國)、台灣動物社會研究會、農業部、日月潭國家風景區管理處及台灣健康與社會學會共同主辦，以「友善動物 × 永續生活」為核心理念，打造兼具教育與休閒的假日盛會。

首日活動結合 「永續市集」 與 「親子闖關」 兩大主軸，吸引許多民眾熱情參與。 現場集結了雲林許慶良牧場、屏東高大牧場、台中育誠蛋品、彰化御品園、南投妮娜巧克力與松霖茶葉、嘉義阿久師等知名品牌，帶來兼具動物福利與永續價值的特色產品，深受遊客青睞。

尤其是茶茶王國推出的 「宇治日月酥」禮盒，以京都宇治嚴選抹茶白豆酥、動物福利鹹蛋黃搭配手工酥皮製作而成，每盒銷售將捐出5% 給友善動物福利協會，讓消費結合公益，活動首日即創下亮眼銷售佳績，成為矚目焦點。

由台灣動物社會研究會與台灣健康與社會學會共同規劃的 「親子闖關活動」更是人氣滿滿，大小朋友踴躍報名參與。限量的 「動物福利霜淇淋」兌換券在短時間內即被兌換一空，現場氣氛熱烈。

此外，來自京都宇治的官方吉祥物 「Matcha Prince茶茶」及家樂福文教基金會吉祥物「快樂雞飛飛」雙吉祥物在活動中驚喜登場，不僅帶來活力十足的唱跳表演，更與現場遊客親切互動，瞬間點燃嘉年華的熱烈氣氛。

下午登場的 「親子抹茶茶道體驗」 亦吸引眾多家庭踴躍參與，大小朋友透過實作感受茶道美學，展現台日茶文化交流的獨特魅力。

主辦單位表示，「向山 向善友善動物嘉年華」將於明(7)日持續登場，規劃更多親子互動、舞台表演及茶道體驗，歡迎民眾再度蒞臨，共同推廣動物福利與永續生活，為環境與社會盡一份心力。

小手牽大手，一起來逛永續市集。業者提供 親子抹茶茶道體驗，大小朋友專注聽講。業者提供

商品推薦