影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食塑膠袋，意外撲上去拉扯推倒一名老婦人，所幸傷勢不重，但再度掀起民眾對獼猴搶食的焦慮。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴並非刻意攻擊人類，而是受食物吸引，把「覓食」與「搶奪」畫上等號，只會讓人猴衝突不斷擴大。

元亨寺緊鄰山林，平日香客頻仍，廟埕常擺放供品，成為猴群覓食熱點，塑膠袋外露的食物，更讓猴子將人類視為「移動餐桌」，居民坦言，猴子幾乎不怕人，遇見食物往往主動靠近。

今天上午，一名老奶奶經過興隆路，突然竄出獼猴上前搶食水果，撲上去拉扯，結果老人家重心不穩跌倒在地，所幸路人上前協助，並無大礙，但搶食事件已讓人心驚膽跳。

林美吟長年觀察獼猴行為，她認為問題的核心不在於猴子變「壞」，而是人類行為無形中改變了牠們的習性。長期餵食讓獼猴把人與食物連結在一起，邊走邊吃，或手提透明塑膠袋，更使牠們誤判為「隨手可得的餐點」。

林美吟說，當這樣的互動一次次發生，猴群對人類失去戒心，衝突頻率自然升高。因此，降低衝突的第一步，是調整人類的行為模式，到山區或寺廟應避免使用塑膠袋，改以布袋、提籃攜帶食物。

行走途中勿邊吃邊喝，也不要逗弄猴群，若遇猴子靠近，應保持冷靜、放慢腳步離開，比揮手驅趕更安全，萬一被抓傷，保持傷口乾淨，必要時再視需要就醫施打破傷風疫苗，毋須過度恐慌。

同時，公共管理也應跟上腳步。設置明確告示牌、規劃垃圾收集點、強化宣導教育，甚至規劃「人猴緩衝區」，都是可行方向。地方政府不妨與社區合作，讓居民、信眾與遊客理解不餵食、不挑釁的重要性，把規範轉化為日常習慣。 高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食推倒老婦人釀意外，再次凸顯人猴共存困境。圖／翻攝自Threads

