快訊

布局2026！基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食推倒老婦人釀意外，再次凸顯人猴共存困境。圖／翻攝自Threads
高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食推倒老婦人釀意外，再次凸顯人猴共存困境。圖／翻攝自Threads

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食塑膠袋，意外撲上去拉扯推倒一名老婦人，所幸傷勢不重，但再度掀起民眾對獼猴搶食的焦慮。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，獼猴並非刻意攻擊人類，而是受食物吸引，把「覓食」與「搶奪」畫上等號，只會讓人猴衝突不斷擴大。

元亨寺緊鄰山林，平日香客頻仍，廟埕常擺放供品，成為猴群覓食熱點，塑膠袋外露的食物，更讓猴子將人類視為「移動餐桌」，居民坦言，猴子幾乎不怕人，遇見食物往往主動靠近。

今天上午，一名老奶奶經過興隆路，突然竄出獼猴上前搶食水果，撲上去拉扯，結果老人家重心不穩跌倒在地，所幸路人上前協助，並無大礙，但搶食事件已讓人心驚膽跳。

林美吟長年觀察獼猴行為，她認為問題的核心不在於猴子變「壞」，而是人類行為無形中改變了牠們的習性。長期餵食讓獼猴把人與食物連結在一起，邊走邊吃，或手提透明塑膠袋，更使牠們誤判為「隨手可得的餐點」。

林美吟說，當這樣的互動一次次發生，猴群對人類失去戒心，衝突頻率自然升高。因此，降低衝突的第一步，是調整人類的行為模式，到山區或寺廟應避免使用塑膠袋，改以布袋、提籃攜帶食物。

行走途中勿邊吃邊喝，也不要逗弄猴群，若遇猴子靠近，應保持冷靜、放慢腳步離開，比揮手驅趕更安全，萬一被抓傷，保持傷口乾淨，必要時再視需要就醫施打破傷風疫苗，毋須過度恐慌。

同時，公共管理也應跟上腳步。設置明確告示牌、規劃垃圾收集點、強化宣導教育，甚至規劃「人猴緩衝區」，都是可行方向。地方政府不妨與社區合作，讓居民、信眾與遊客理解不餵食、不挑釁的重要性，把規範轉化為日常習慣。

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食推倒老婦人釀意外，再次凸顯人猴共存困境。圖／翻攝自Threads
高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食推倒老婦人釀意外，再次凸顯人猴共存困境。圖／翻攝自Threads

老婦 台灣獼猴

延伸閱讀

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可：編輯處理明顯歪曲

最高罰15000元！出國返台別帶1伴手禮 防檢署曝規定

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

獼猴、白鼻心入侵新北民宅增多 「城市狸貓回報網」收錄動態

相關新聞

影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

高雄元亨寺山路今天傳出獼猴搶食塑膠袋，意外撲上去拉扯推倒一名老婦人，所幸傷勢不重，但再度掀起民眾對獼猴搶食的焦慮。台灣獼...

穿山甲現身台南噍吧哖事件紀念園區 民眾直呼可愛

台南市玉井區偶傳穿山甲出沒消息，1名玉井糖廠退休員工昨晚在噍吧哖事件紀念園區散步時，竟看到穿山甲走在聯外道路上，立刻錄下...

山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

動物走失或被遺棄事件時常發生，近日在新北林口發電廠海邊，突然出現一隻山羊，當地里長發現山羊蹤跡後致電動保處，經檢查推測山...

影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼...

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。