穿山甲現身台南噍吧哖事件紀念園區 民眾直呼可愛
台南市玉井區偶傳穿山甲出沒消息，1名玉井糖廠退休員工昨晚在噍吧哖事件紀念園區散步時，竟看到穿山甲走在聯外道路上，立刻錄下影片，這也是此園區首次發現穿山甲蹤跡。
噍吧哖事件紀念園區人員今天告訴中央社記者，這名糖廠退休員工昨晚在園區聯外道路錄下穿山甲萌樣後，園區也將這段錄影上傳到臉書粉專，截至下午2時，已有近1萬人次觀賞。
園區人員說，平時玉井區多有穿山甲出沒消息，但這是園區首次發現穿山甲蹤跡，也掀起熱議。不少人對身形圓滾、動作緩慢卻靈巧的穿山甲，直呼「好可愛喔」，推測這隻穿山甲應該只是路過園區。
園區人員表示，穿山甲被譽為「淺山精靈」，主要棲息於低海拔丘陵地帶，台南山上花園水道博物館、南瀛天文館及左鎮化石園區等都位於台南淺山地帶，適合穿山甲活動。
園區人員呼籲，穿山甲雖可愛，卻是台灣瀕危保育類動物，昨晚在噍吧哖事件紀念園區現身，大眾欣賞牠的萌樣外，更應加強生態保護意識。
