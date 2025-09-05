快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
山羊剛被救援時，身材皮包骨，疑似許久未進食。圖／新北市動保處提供
山羊剛被救援時，身材皮包骨，疑似許久未進食。圖／新北市動保處提供

動物走失或被遺棄事件時常發生，近日在新北林口發電廠海邊，突然出現一隻山羊，當地里長發現山羊蹤跡後致電動保處，經檢查推測山羊許久未進食，只剩下皮包骨，經動保員蘇倚弘細心照護後很快恢復健康，由於公告後仍找不到飼主，動保處媒合新北山間牧場願意終身收容，為牠找到幸福下一站。

蘇倚弘分享照顧過程，這隻羊可能因流浪許久，初到動物之家時，顯現極度不安及焦慮，常見繞著圍欄來回踱步，還會發出低鳴叫聲。

為了讓山羊盡快復原，蘇倚弘採購玉米與大豆，添加到草料中補充營養，果然在1個月後體型變健壯，漸漸願意與人親近，有時甚至會靜靜地站在他身邊，低頭輕輕蹭人，展現久違的信任，同時說服牧場來認養，該場主原本飼養9隻羊，養羊很有經驗，提供適當良好環境及充足飼料，還有運動場可奔跑，相信能找回山羊應有的活力，過上幸福生活。

動保處表示，這隻山羊經動保處獸醫師判別，品種為法國阿爾拜因山羊，為台灣最常見乳用羊品種，具高產奶能力，性格溫和，山羊若生存在野外，常會因長期缺乏營養，導致體力衰弱，出現情緒焦躁及精神緊繃等症狀。

動保處表示，每年民眾通報山羊、豬隻、雞鴨等走失及棄養案件約有1百多隻，這些動物雖屬經濟動物，但依據動保法，仍應盡飼養管理責任，若有疏忽致使動物走失、脫逃可罰3千元至1萬5千元。故意將動物拋棄、遺棄於野外或非居住場所，無意繼續飼養照顧可罰3萬元至15萬元。

這隻山羊經動保員蘇倚弘細心照護後，很快恢復健康。圖／新北市動保處提供
這隻山羊經動保員蘇倚弘細心照護後，很快恢復健康。圖／新北市動保處提供
動保處提醒，山羊會攀爬，飼養環境圍欄需1.5公尺高且牢固。圖／新北市動保處提供
動保處提醒，山羊會攀爬，飼養環境圍欄需1.5公尺高且牢固。圖／新北市動保處提供
山羊性情溫和，可與其他動物混養。圖／新北市動保處提供
山羊性情溫和，可與其他動物混養。圖／新北市動保處提供

山羊 獸醫師 動物之家

延伸閱讀

侯友宜訪捷克助新北產業進軍歐洲 捷克方表態願回訪新北

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

傳承半世紀的養牛初心，三代酪農用心守護高品質鮮乳

相關新聞

山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

動物走失或被遺棄事件時常發生，近日在新北林口發電廠海邊，突然出現一隻山羊，當地里長發現山羊蹤跡後致電動保處，經檢查推測山...

影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼...

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊...

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。