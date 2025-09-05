山羊迷途林口發電廠海邊被救援 牧場善心收留給予快樂羊生

動物走失或被遺棄事件時常發生，近日在新北林口發電廠海邊，突然出現一隻山羊，當地里長發現山羊蹤跡後致電動保處，經檢查推測山羊許久未進食，只剩下皮包骨，經動保員蘇倚弘細心照護後很快恢復健康，由於公告後仍找不到飼主，動保處媒合新北山間牧場願意終身收容，為牠找到幸福下一站。

蘇倚弘分享照顧過程，這隻羊可能因流浪許久，初到動物之家時，顯現極度不安及焦慮，常見繞著圍欄來回踱步，還會發出低鳴叫聲。

為了讓山羊盡快復原，蘇倚弘採購玉米與大豆，添加到草料中補充營養，果然在1個月後體型變健壯，漸漸願意與人親近，有時甚至會靜靜地站在他身邊，低頭輕輕蹭人，展現久違的信任，同時說服牧場來認養，該場主原本飼養9隻羊，養羊很有經驗，提供適當良好環境及充足飼料，還有運動場可奔跑，相信能找回山羊應有的活力，過上幸福生活。

動保處表示，這隻山羊經動保處獸醫師判別，品種為法國阿爾拜因山羊，為台灣最常見乳用羊品種，具高產奶能力，性格溫和，山羊若生存在野外，常會因長期缺乏營養，導致體力衰弱，出現情緒焦躁及精神緊繃等症狀。

動保處表示，每年民眾通報山羊、豬隻、雞鴨等走失及棄養案件約有1百多隻，這些動物雖屬經濟動物，但依據動保法，仍應盡飼養管理責任，若有疏忽致使動物走失、脫逃可罰3千元至1萬5千元。故意將動物拋棄、遺棄於野外或非居住場所，無意繼續飼養照顧可罰3萬元至15萬元。 這隻山羊經動保員蘇倚弘細心照護後，很快恢復健康。圖／新北市動保處提供 動保處提醒，山羊會攀爬，飼養環境圍欄需1.5公尺高且牢固。圖／新北市動保處提供 山羊性情溫和，可與其他動物混養。圖／新北市動保處提供

