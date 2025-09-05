遠東商銀打造全台首座寵物樂園 讓汪星人一起進場陪看球賽

遠東商銀（2845）樂家+卡響應桃園市政府推動「 寵物友善城市」政策，攜手樂天桃猿共同打造全台首座寵物友善球場設備「遠東商銀寵物樂園」； 汪星人在球季期間多場賽事都能陪伴主人一起進場看球。

樂家+卡自2020年推出以來，一路深耕親子與寵物消費市場，深受廣大家長及寵物飼主支持。除了在2023年起連續三年與樂天桃猿舉辦「遠銀愛PET趴」，今年更進一步響應桃園市政府推動「寵物友善城市」政策，攜手樂天桃猿共同打造全台首座寵物友善球場設備「遠東商銀寵物樂園」。

這意味著汪星人在球季期間多場賽事都能陪伴主人一起進場看球，讓全家的歡樂時光更完整。

這座寵物樂園比過往單日限定的「遠銀愛PET趴」更升級，打造三大貼心空間，二樓看台區配備專屬休憩小屋，讓毛孩也能享有VIP待遇；一樓室內區提供遮陽休息空間，避免汪星人曬傷；一樓戶外區則設有安全圍欄與棒球主題玩具，讓狗狗們也能體驗揮棒的快感。

多場次開放不僅創造了毛孩爸媽與毛孩一同應援的獨特體驗，更深化了消費者對樂家+卡的情感連結。

為持續提升寵物友善環境，今年推出公益捐款活動，即日起至10月31日，遠東樂家+卡持卡人每筆刷卡一般消費，遠東商銀將從消費金額提撥0.3%，目標最高新台幣30萬元，捐贈桃園市政府動物保護處-動保捐款專戶「動物收容處所收容動物之照顧、醫療及認養用途」。

隨著毛孩逐漸成為家庭不可或缺的一份子，遠東樂家+卡在寵物公園、東森寵物、魚中魚水族等寵物連鎖業者刷卡消費可獲得最高10％刷卡金回饋，不少飼主表示，幾乎等於最高打九折，相當有感。

