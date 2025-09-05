影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘，從上月底起天氣晴朗的黃昏時段，陸續在嘉縣番路鄉仁義潭，發現黃頭鷺大軍先頭部隊壯觀的鳥況。

蘇家弘說，日前下午5時至6時半，觀察發現4批黃頭鷺經過仁義潭水庫，拍攝夕陽景觀，現在欣賞黃頭鷺過境仁義潭水庫人數比較多了，時序即將進入農曆白露，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊出現，為黃頭鷺大軍遷徙秀暖場。

前陣子受低壓帶降雨影響，先頭部隊暫停前進避雨，天氣放晴，先頭部隊又開始群飛遷徙，仁義潭出現黃頭鷺大軍先頭部隊，吸引民眾觀賞，仁義潭滿庫豐水湖光山色美景，黃昏在堤岸上運動，抬頭觀賞黃頭鷺大軍群飛紓壓。

9月是黃頭鷺大軍最佳觀賞期，數以萬計鳥群，從北部金山、貢寮等一路，往南沿著丘陵溪水地，到南部屏東龍鑾潭集結，一路往南避冬，其間經過嘉義縣梅山鄉太興村生毛樹溪谷盤聚，像條白龍一樣圍繞著山谷，這奇特生態景象，被稱「萬鷺朝鳳」超壯觀。

每年秋天節氣白露至寒露之間，黃頭鷺南遷經太興村生毛樹溪谷，因峽谷氣流變化，成群黃頭鷺順氣流上升下降，出現神龍擺尾」、「鯨魚」、魚、鳥等不同變換隊形，賞鳥有如觀賞「閱兵大典」。

蘇家弘指出，黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，鳥群隨氣流隊形變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，遷徙路線會受氣候雷雨影響。 秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供 秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供 秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供

商品推薦