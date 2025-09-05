快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼攝影師蘇家弘，從上月底起天氣晴朗的黃昏時段，陸續在嘉縣番路鄉仁義潭，發現黃頭鷺大軍先頭部隊壯觀的鳥況。

蘇家弘說，日前下午5時至6時半，觀察發現4批黃頭鷺經過仁義潭水庫，拍攝夕陽景觀，現在欣賞黃頭鷺過境仁義潭水庫人數比較多了，時序即將進入農曆白露，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊出現，為黃頭鷺大軍遷徙秀暖場。

前陣子受低壓帶降雨影響，先頭部隊暫停前進避雨，天氣放晴，先頭部隊又開始群飛遷徙，仁義潭出現黃頭鷺大軍先頭部隊，吸引民眾觀賞，仁義潭滿庫豐水湖光山色美景，黃昏在堤岸上運動，抬頭觀賞黃頭鷺大軍群飛紓壓。

9月是黃頭鷺大軍最佳觀賞期，數以萬計鳥群，從北部金山、貢寮等一路，往南沿著丘陵溪水地，到南部屏東龍鑾潭集結，一路往南避冬，其間經過嘉義縣梅山鄉太興村生毛樹溪谷盤聚，像條白龍一樣圍繞著山谷，這奇特生態景象，被稱「萬鷺朝鳳」超壯觀。

每年秋天節氣白露至寒露之間，黃頭鷺南遷經太興村生毛樹溪谷，因峽谷氣流變化，成群黃頭鷺順氣流上升下降，出現神龍擺尾」、「鯨魚」、魚、鳥等不同變換隊形，賞鳥有如觀賞「閱兵大典」。

蘇家弘指出，黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，鳥群隨氣流隊形變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，遷徙路線會受氣候雷雨影響。

秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供
秋季限定生態景觀，黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境仁義潭吸引追鷺人。圖／蘇家弘提供

鳥群 白露 仁義潭

延伸閱讀

九三閱兵／3支新兵種 航天、網絡、信息支援隊亮相

習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

影／宋楚瑜：對日抗戰的主力部隊是中華民國革命軍

中共九三閱兵 習近平稱「保衛世界和平」、洪秀柱出席畫面曝

相關新聞

影／秋季限定！黃頭鷺大軍遷徙先頭部隊過境 吸引追鷺人

秋節腳步近了！又進入過境鳥黃頭鷺大軍遷徙季節，黃頭鷺群陸續進入台灣上空，長期觀察黃頭鷺生態的「追鷺人」、嘉義生態觀察家兼...

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊...

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此...

守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留

北市大湖公園除白鷺鷥，目前有25隻鴨鵝棲息，不時傳有人擊打、BB彈攻擊或放牽繩讓犬隻亂跑咬傷鴨鵝，上月又傳市府要全數移除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。