聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

聯合報／ 記者邱書昱
圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或擋住樹獺去路，園方說，兩種生物同居，能夠增加動物活動空間的豐富度，也為動物提供新鮮的混群社會生活，創造更多元的行為模式與感官刺激。

延伸閱讀

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

動物園迎新朋友！栗喉蜂虎首次繁殖孵化成功 3幼鳥穿梭穿山甲館

台北市立動物園棕熊小喬癌復發 人道方式安詳離世

相關新聞

【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊...

廣角鏡／北市動物園 樹獺與大巨嘴鳥同住

台北市動物園今年六月翻新完成熱帶雨林室內館，將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居籠內，同框畫面十分逗趣，大巨嘴鳥有時偷拿樹獺食物，或...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此...

守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留

北市大湖公園除白鷺鷥，目前有25隻鴨鵝棲息，不時傳有人擊打、BB彈攻擊或放牽繩讓犬隻亂跑咬傷鴨鵝，上月又傳市府要全數移除...

中元節靈異傳奇 豬舍離奇慘劇…養豬協會偕同家畜所獸魂碑前祭拜

今年養豬業面臨嚴峻挑戰，因豪雨、風災導致豬源稀缺與價格飆漲，7月嘉義遭西南氣流重創，造成大規模農畜災損，還傳出有處養豬場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。