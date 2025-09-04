國寶魚首搭專機放流棲地 物種保育啟新頁

快訊

中央社／ 苗栗縣4日電
雪霸國家公園管理處今天首度與勁捷航空有限公司合作，啟動「護魚專機」，以直升機載運珍稀「國寶魚」櫻花鉤吻鮭至高山棲地，進行放流作業，為台灣物種保育工作開啟新頁。（雪霸國家公園管理處提供）
雪霸國家公園管理處今天首度與勁捷航空有限公司合作，啟動「護魚專機」，以直升機載運珍稀「國寶魚」櫻花鉤吻鮭至高山棲地，進行放流作業，為台灣物種保育工作開啟新頁。（雪霸國家公園管理處提供）

雪霸國家公園管理處今天首度與勁捷航空有限公司合作，啟動「護魚專機」，以直升機載運珍稀「國寶魚」櫻花鉤吻鮭至高山棲地，進行放流作業，為台灣物種保育工作開啟新頁。

雪管處指出，這次共計240尾、體長約16公分的1齡鮭魚，透過護魚專機成功運送至司界蘭溪上游完成放流；為確保作業成功，事前歷經1年的實地調查與2次空中勘查，確認溪流棲息地及航行路線均安全無虞，期間又遇颱風豪雨沖刷，溪況不穩，才順延至今天完成首航任務。

雪霸國家公園管理處長林文和告訴中央社，台灣櫻花鉤吻鮭放流點均處於深山秘水溪源，車輛難以抵達，以往採人力揹運路程艱辛、耗時長，以這次放流點為例，徒步背負運輸約需6小時路程；透過專機運送，不到20分鐘就能抵達，有助提高鮭魚苗存活率。

林文和說，專機運送每趟飛行成本高昂，這次由勁捷航空承擔企業社會責任，與雪管處合作推動物種保育工作，算是新的嘗試，開啟公部門與民間企業合作、跨域守護國寶魚的新契機。

有「國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭是台灣特有「冰河孑遺生物」，民國81年雪管處成立初期，數量僅200餘尾，一度瀕臨滅絕，經多年推動保育復育工作，野外族群量已逾1萬8000尾。

雪管處表示，目前在羅葉尾溪、合歡溪及南湖溪等地皆已有穩定健康族群，將持續尋找更高海拔、能避開颱風衝擊及氣候變遷影響的溪流環境，期望拓展棲息空間並提升櫻花鉤吻鮭的基因多樣性，才是長期保育瀕危物種的最終目標。

