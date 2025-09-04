快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

浪犬闖庭院咬死寵物貓 屏東居民盼主管機關正視

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣佳冬鄉一名居民表示，近期愛貓遭7隻闖入庭院流浪犬咬死；通報主管機關後僅獲1個誘捕籠，盼正視問題並有效處理。縣府農業處表示，未捕獲犬隻前不會結案。

一名佳冬鄉居民昨天在臉書（Facebook）地方社團貼文表示，近期家中庭院遭流浪狗闖入，咬死在庭院中活動愛貓。這群浪犬幾乎都在半夜進入家中吃貓飼料，擔心家中其他犬貓、甚至家人受害。雖已通報屏東縣政府農業處動保科，不過處理人員僅提供1個誘捕籠，並告知要顧好否則須賠償，無法認同這樣作法。

這名居民今天接受中央社記者電訪表示，近幾年有愛狗人士餵食，導致流浪犬族群日益擴大，若要求不要餵食，還會引發衝突，「求助無門」。據他所知，也有鄰居的貓、兔子、雞等動物遭咬死。鐵門關上也沒用，浪犬不時跳過圍牆，半夜進入庭院覓食、吠叫，吵得家人不得安寧。

這名居民說，誘捕籠已放第3週仍無所獲，7隻狗僅設1個籠，顯然不是有效作法。他強調自己也養狗、愛狗，不是希望撲殺，只盼縣府正視犬隻遊蕩問題，採取更積極有效管理措施，而非絕育後放回原地。

屏東縣政府農業處動物保護及保育科長李繼雅表示，7月18日接獲民眾通報後，已4度派員前往察看，未抓到流浪犬隻前不會結案。半夜較難配合作業，希望公私協力，因此在民眾家中設置誘捕籠，若發現其他特定出沒時間，也可再通報處理。

李繼雅表示，因現行零撲殺政策，捕獲犬隻後會進行絕育，若評估無攻擊傾向再野放；至於民眾提到犬隻追人、追車行為，現行作法是在犬隻脖子掛矯正棍，垂墜在雙腿間矯正棍，會碰撞犬隻前腳進而減緩前進速度，遏止浪犬追車又不致讓牠受傷。

庭院 農業處 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東第一間「31冰淇淋」在這裡！在地人嗨爆 這「4家美食」確定進駐

新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

妻子生下一窩小狗後走了 浪犬「天天躲角落偷看被領養的孩子」始終不敢靠近

竹縣新埔虐犬案進展 遭扣押35隻犬9/1全數沒入動保所

相關新聞

【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊...

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此...

守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留

北市大湖公園除白鷺鷥，目前有25隻鴨鵝棲息，不時傳有人擊打、BB彈攻擊或放牽繩讓犬隻亂跑咬傷鴨鵝，上月又傳市府要全數移除...

中元節靈異傳奇 豬舍離奇慘劇…養豬協會偕同家畜所獸魂碑前祭拜

今年養豬業面臨嚴峻挑戰，因豪雨、風災導致豬源稀缺與價格飆漲，7月嘉義遭西南氣流重創，造成大規模農畜災損，還傳出有處養豬場...

夜市撈的金魚如何養？日YTR實驗大揭密：「吃土」變美又變壯

根據日媒「まいどなニュース」的報導，喜歡各種生物的YouTuber森蒟蒻@morikonnyaku，與孩子進行了一場特別的飼養金魚實驗。同樣是在日本夏季慶典攤位中撈來的金魚，分別放進普通水的水槽與混有稻田泥土的水槽，經過兩個月後，金魚竟出現明顯的不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。