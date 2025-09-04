浪犬闖庭院咬死寵物貓 屏東居民盼主管機關正視
屏東縣佳冬鄉一名居民表示，近期愛貓遭7隻闖入庭院流浪犬咬死；通報主管機關後僅獲1個誘捕籠，盼正視問題並有效處理。縣府農業處表示，未捕獲犬隻前不會結案。
一名佳冬鄉居民昨天在臉書（Facebook）地方社團貼文表示，近期家中庭院遭流浪狗闖入，咬死在庭院中活動愛貓。這群浪犬幾乎都在半夜進入家中吃貓飼料，擔心家中其他犬貓、甚至家人受害。雖已通報屏東縣政府農業處動保科，不過處理人員僅提供1個誘捕籠，並告知要顧好否則須賠償，無法認同這樣作法。
這名居民今天接受中央社記者電訪表示，近幾年有愛狗人士餵食，導致流浪犬族群日益擴大，若要求不要餵食，還會引發衝突，「求助無門」。據他所知，也有鄰居的貓、兔子、雞等動物遭咬死。鐵門關上也沒用，浪犬不時跳過圍牆，半夜進入庭院覓食、吠叫，吵得家人不得安寧。
這名居民說，誘捕籠已放第3週仍無所獲，7隻狗僅設1個籠，顯然不是有效作法。他強調自己也養狗、愛狗，不是希望撲殺，只盼縣府正視犬隻遊蕩問題，採取更積極有效管理措施，而非絕育後放回原地。
屏東縣政府農業處動物保護及保育科長李繼雅表示，7月18日接獲民眾通報後，已4度派員前往察看，未抓到流浪犬隻前不會結案。半夜較難配合作業，希望公私協力，因此在民眾家中設置誘捕籠，若發現其他特定出沒時間，也可再通報處理。
李繼雅表示，因現行零撲殺政策，捕獲犬隻後會進行絕育，若評估無攻擊傾向再野放；至於民眾提到犬隻追人、追車行為，現行作法是在犬隻脖子掛矯正棍，垂墜在雙腿間矯正棍，會碰撞犬隻前腳進而減緩前進速度，遏止浪犬追車又不致讓牠受傷。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言