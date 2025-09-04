浪犬闖庭院咬死寵物貓 屏東居民盼主管機關正視

屏東縣佳冬鄉一名居民表示，近期愛貓遭7隻闖入庭院流浪犬咬死；通報主管機關後僅獲1個誘捕籠，盼正視問題並有效處理。縣府農業處表示，未捕獲犬隻前不會結案。

一名佳冬鄉居民昨天在臉書（Facebook）地方社團貼文表示，近期家中庭院遭流浪狗闖入，咬死在庭院中活動愛貓。這群浪犬幾乎都在半夜進入家中吃貓飼料，擔心家中其他犬貓、甚至家人受害。雖已通報屏東縣政府農業處動保科，不過處理人員僅提供1個誘捕籠，並告知要顧好否則須賠償，無法認同這樣作法。

這名居民今天接受中央社記者電訪表示，近幾年有愛狗人士餵食，導致流浪犬族群日益擴大，若要求不要餵食，還會引發衝突，「求助無門」。據他所知，也有鄰居的貓、兔子、雞等動物遭咬死。鐵門關上也沒用，浪犬不時跳過圍牆，半夜進入庭院覓食、吠叫，吵得家人不得安寧。

這名居民說，誘捕籠已放第3週仍無所獲，7隻狗僅設1個籠，顯然不是有效作法。他強調自己也養狗、愛狗，不是希望撲殺，只盼縣府正視犬隻遊蕩問題，採取更積極有效管理措施，而非絕育後放回原地。

屏東縣政府農業處動物保護及保育科長李繼雅表示，7月18日接獲民眾通報後，已4度派員前往察看，未抓到流浪犬隻前不會結案。半夜較難配合作業，希望公私協力，因此在民眾家中設置誘捕籠，若發現其他特定出沒時間，也可再通報處理。

李繼雅表示，因現行零撲殺政策，捕獲犬隻後會進行絕育，若評估無攻擊傾向再野放；至於民眾提到犬隻追人、追車行為，現行作法是在犬隻脖子掛矯正棍，垂墜在雙腿間矯正棍，會碰撞犬隻前腳進而減緩前進速度，遏止浪犬追車又不致讓牠受傷。

