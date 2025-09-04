聽新聞
0:00 / 0:00
帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站
為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、狂犬病疫苗注射、一般門診及除蚤驅蟲等多元服務，強化寵物醫療服務便利性。
動保處表示，動物行動醫療站方便偏鄉民眾有動物看診的需求，在尚未設置動物醫院的萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林，烏來跟三芝10個地區，以每個月兩次，每月合計提供二十個場次，安排動物行動醫療巡迴服務，今年巡迴地點新增烏來區民代表會，飼主只要上網查好場次，不用特地跑到市區，便可就近帶毛寶貝就醫。
三芝區張小姐帶剛滿2個月大的小貓恩恩打預防針，張小姐表示，以前養寵物時帶貓咪去打預防針，須特別跑到淡水市區找獸醫，車程要半小時以上，現在有了動物行動醫療站很方便，不用再帶著毛寶貝舟車勞頓即可就近享有獸醫師專業醫療服務。
此外，動保處也提醒，從今年1月1日起，家貓已正式納入必須辦理登記的寵物中。呼籲飼主，若家中有尚未完成寵物登記的犬貓，可就近至巡迴醫療站辦理晶片植入及完成寵物登記，若到2026年仍未辦理登記，將被開罰3千元至1萬5千元。動保處表示，家貓若不慎走失，被民眾拾獲時，便可透過掃描晶片及寵物登記迅速找到飼主並通知領回，可提高找回失散貓咪的機會。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言