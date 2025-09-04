帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、狂犬病疫苗注射、一般門診及除蚤驅蟲等多元服務，強化寵物醫療服務便利性。

動保處表示，動物行動醫療站方便偏鄉民眾有動物看診的需求，在尚未設置動物醫院的萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林，烏來跟三芝10個地區，以每個月兩次，每月合計提供二十個場次，安排動物行動醫療巡迴服務，今年巡迴地點新增烏來區民代表會，飼主只要上網查好場次，不用特地跑到市區，便可就近帶毛寶貝就醫。

三芝區張小姐帶剛滿2個月大的小貓恩恩打預防針，張小姐表示，以前養寵物時帶貓咪去打預防針，須特別跑到淡水市區找獸醫，車程要半小時以上，現在有了動物行動醫療站很方便，不用再帶著毛寶貝舟車勞頓即可就近享有獸醫師專業醫療服務。

此外，動保處也提醒，從今年1月1日起，家貓已正式納入必須辦理登記的寵物中。呼籲飼主，若家中有尚未完成寵物登記的犬貓，可就近至巡迴醫療站辦理晶片植入及完成寵物登記，若到2026年仍未辦理登記，將被開罰3千元至1萬5千元。動保處表示，家貓若不慎走失，被民眾拾獲時，便可透過掃描晶片及寵物登記迅速找到飼主並通知領回，可提高找回失散貓咪的機會。 為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏之行政區，推動行動醫療站。圖／新北市動保處提供 為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏之行政區，推動行動醫療站。圖／新北市動保處提供 為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏之行政區，推動行動醫療站。圖／新北市動保處提供

