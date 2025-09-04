馬祖民宿徵顧貓小幫手 網友：太夢幻的工作
有5隻貓咪的南竿三隻腳民宿昨天發文徵求「顧貓」小幫手，形式為以工換宿，工作內容包括簡單清潔、挖貓砂、飼料，與貓咪互動等，有網友於社群媒體留言稱這份工作「太夢幻」。
根據民宿的徵求公告，「顧貓」換宿期間為14至20天，每天陪伴時間約為4至5小時，除了倒貓砂、倒垃圾、按時餵食貓咪外，需要在民宿1樓與貓相處。民宿會事前告訴貓咪個性與大致需求，並提供晚餐與部分交通費補助，希望徵求喜歡貓咪，與貓咪有相處經驗的人。
民宿主人朱小姐今天告訴中央社記者，每年10月起馬祖進入觀光淡季，也是許多從業人員休息、閉關時節。在民宿裡生活的貓咪中不乏高齡者，所以她與先生回台灣時，會請親友協助餵貓、清貓砂。後來發現貓咪們若沒人陪伴，會很不安，於是開始請小幫手協助。
朱小姐解釋，若順利找到顧貓小幫手，會先共同照顧約1週，讓小幫手與貓咪們互相習慣後，才會返台休假。民宿貓咪們年齡從未滿1歲至18歲都有，共同特徵是十分親人。去年她們夫妻赴日旅遊，2週後回到民宿，貓咪們情緒穩定，甚至喜歡黏著小幫手，讓她驚訝不已。
朱小姐也說，顧貓小幫手的的性質為以工換宿，故在陪伴貓以外時間，需自行安排其他活動，如騎機車探索南竿島，或搭船前往馬祖其他島嶼旅遊等。
昨日傍晚公告發出後，於社群上吸引不少網友留言與分享，有網友留言稱，工作內容是顧貓「不會太夢幻了嗎」。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言