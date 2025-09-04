馬祖民宿徵顧貓小幫手 網友：太夢幻的工作

快訊

中央社／ 連江縣4日電

有5隻貓咪的南竿三隻腳民宿昨天發文徵求「顧貓」小幫手，形式為以工換宿，工作內容包括簡單清潔、挖貓砂、飼料，與貓咪互動等，有網友於社群媒體留言稱這份工作「太夢幻」。

根據民宿的徵求公告，「顧貓」換宿期間為14至20天，每天陪伴時間約為4至5小時，除了倒貓砂、倒垃圾、按時餵食貓咪外，需要在民宿1樓與貓相處。民宿會事前告訴貓咪個性與大致需求，並提供晚餐與部分交通費補助，希望徵求喜歡貓咪，與貓咪有相處經驗的人。

民宿主人朱小姐今天告訴中央社記者，每年10月起馬祖進入觀光淡季，也是許多從業人員休息、閉關時節。在民宿裡生活的貓咪中不乏高齡者，所以她與先生回台灣時，會請親友協助餵貓、清貓砂。後來發現貓咪們若沒人陪伴，會很不安，於是開始請小幫手協助。

朱小姐解釋，若順利找到顧貓小幫手，會先共同照顧約1週，讓小幫手與貓咪們互相習慣後，才會返台休假。民宿貓咪們年齡從未滿1歲至18歲都有，共同特徵是十分親人。去年她們夫妻赴日旅遊，2週後回到民宿，貓咪們情緒穩定，甚至喜歡黏著小幫手，讓她驚訝不已。

朱小姐也說，顧貓小幫手的的性質為以工換宿，故在陪伴貓以外時間，需自行安排其他活動，如騎機車探索南竿島，或搭船前往馬祖其他島嶼旅遊等。

昨日傍晚公告發出後，於社群上吸引不少網友留言與分享，有網友留言稱，工作內容是顧貓「不會太夢幻了嗎」。

貓咪 民宿 馬祖

