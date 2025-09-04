屏東海生館年度健檢 白鯨最配合、海豹裝忙躲醫生

快訊

中央社／ 屏東縣4日電

屏東海生館日前執行年度眼睛健康檢查。館方透露，館內生物面對獸醫的反應各不同，白鯨是乖寶寶最配合，海豹夏綠蒂則裝忙躲獸醫；不過健檢皆順利完成，結果無異常。

屏東國立海洋生物博物館今天新聞稿表示，館方每年安排專業團隊入館進行例行性健康檢查，透過儀器分析找出潛藏問題。日前海生館攜手專業生物眼科醫師，已完成館內海豹、企鵝、白鯨與鳳頭海鸚鵡眼睛健康檢查，預防眼部病變並提早治療，守護生物靈魂之窗。

海生館表示，每年7、8月份邀請台灣獸醫眼科醫學會（TSVO）常務理事林郁玟獸醫師，為海豹、白鯨、企鵝與鳳頭海鸚鵡安排眼睛健康檢查，檢查流程會先使用筆燈和裂隙燈進行初步觀察，若發現可能存在異常，會再透過螢光染色檢查，並使用裂隙燈儀器藍光檢測，確認角膜是否受損。

海生館指出，飼育員平時利用餵食環節進行脫敏訓練，例如翻身、定點不動等，以正向獎勵引導生物透過行為學習達成醫療行為，並非表演行為；館內獸醫也會加入醫療儀器，模擬檢查狀況，讓生物習慣儀器與檢查操作，避免生物過於緊張而造成緊迫現象。

「牠們就像大部分小孩一樣不喜歡看醫生，會故意耍賴不做檢查」，海生館分享海豹夏綠蒂的情況指出，從一大早進行檢查時，就故意待在遠處「裝忙」，與飼育員僵持不下，呈現「敵不動，我不動」逗趣畫面，等到獸醫帶著檢查儀器暫時離開，便馬上靠到岸邊與飼育員互動，直到下午閉館前才願意接受檢查。

此外，企鵝與鳳頭海鸚鵡因為過於活潑好動，為了生物安全與檢查順利，在飼育員保護固定下進行；白鯨配合度最高，總是可以乖乖接受健康檢查，也是檢查時間最快速的生物，讓獸醫大讚是眼睛健康檢查生物中的乖寶寶。

海生館表示，目前海豹、企鵝、白鯨與鳳頭海鸚鵡檢查結果皆正常，未來將持續透過平日觀察與定期健檢，掌握生物健康狀況。此外，海生館在各展區指定時間有常設解說活動，以及夜宿海生館後場揭密套裝行程、魚你同行後場探秘體驗，都能讓民眾進一步了解飼育員與生物照護相關知識。

海豹 獸醫師 健康檢查

相關新聞

【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊...

偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此...

守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留

北市大湖公園除白鷺鷥，目前有25隻鴨鵝棲息，不時傳有人擊打、BB彈攻擊或放牽繩讓犬隻亂跑咬傷鴨鵝，上月又傳市府要全數移除...

中元節靈異傳奇 豬舍離奇慘劇…養豬協會偕同家畜所獸魂碑前祭拜

今年養豬業面臨嚴峻挑戰，因豪雨、風災導致豬源稀缺與價格飆漲，7月嘉義遭西南氣流重創，造成大規模農畜災損，還傳出有處養豬場...

夜市撈的金魚如何養？日YTR實驗大揭密：「吃土」變美又變壯

根據日媒「まいどなニュース」的報導，喜歡各種生物的YouTuber森蒟蒻@morikonnyaku，與孩子進行了一場特別的飼養金魚實驗。同樣是在日本夏季慶典攤位中撈來的金魚，分別放進普通水的水槽與混有稻田泥土的水槽，經過兩個月後，金魚竟出現明顯的不同。

廣角鏡／新北救援生病幼貓 康復萌翻

貓瘟是高傳染性、高致死疾病，更是貓界疾病殺手。新北市動保處日前救援2隻三花幼貓，其中1隻感染貓瘟合併感冒，另1隻是嚴重下...

