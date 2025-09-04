屏東海生館年度健檢 白鯨最配合、海豹裝忙躲醫生

屏東海生館日前執行年度眼睛健康檢查。館方透露，館內生物面對獸醫的反應各不同，白鯨是乖寶寶最配合，海豹夏綠蒂則裝忙躲獸醫；不過健檢皆順利完成，結果無異常。

屏東國立海洋生物博物館今天新聞稿表示，館方每年安排專業團隊入館進行例行性健康檢查，透過儀器分析找出潛藏問題。日前海生館攜手專業生物眼科醫師，已完成館內海豹、企鵝、白鯨與鳳頭海鸚鵡眼睛健康檢查，預防眼部病變並提早治療，守護生物靈魂之窗。

海生館表示，每年7、8月份邀請台灣獸醫眼科醫學會（TSVO）常務理事林郁玟獸醫師，為海豹、白鯨、企鵝與鳳頭海鸚鵡安排眼睛健康檢查，檢查流程會先使用筆燈和裂隙燈進行初步觀察，若發現可能存在異常，會再透過螢光染色檢查，並使用裂隙燈儀器藍光檢測，確認角膜是否受損。

海生館指出，飼育員平時利用餵食環節進行脫敏訓練，例如翻身、定點不動等，以正向獎勵引導生物透過行為學習達成醫療行為，並非表演行為；館內獸醫也會加入醫療儀器，模擬檢查狀況，讓生物習慣儀器與檢查操作，避免生物過於緊張而造成緊迫現象。

「牠們就像大部分小孩一樣不喜歡看醫生，會故意耍賴不做檢查」，海生館分享海豹夏綠蒂的情況指出，從一大早進行檢查時，就故意待在遠處「裝忙」，與飼育員僵持不下，呈現「敵不動，我不動」逗趣畫面，等到獸醫帶著檢查儀器暫時離開，便馬上靠到岸邊與飼育員互動，直到下午閉館前才願意接受檢查。

此外，企鵝與鳳頭海鸚鵡因為過於活潑好動，為了生物安全與檢查順利，在飼育員保護固定下進行；白鯨配合度最高，總是可以乖乖接受健康檢查，也是檢查時間最快速的生物，讓獸醫大讚是眼睛健康檢查生物中的乖寶寶。

海生館表示，目前海豹、企鵝、白鯨與鳳頭海鸚鵡檢查結果皆正常，未來將持續透過平日觀察與定期健檢，掌握生物健康狀況。此外，海生館在各展區指定時間有常設解說活動，以及夜宿海生館後場揭密套裝行程、魚你同行後場探秘體驗，都能讓民眾進一步了解飼育員與生物照護相關知識。

商品推薦