【動物冷知識】鴨嘴獸竟然有胃？3種動物腸胃冷知識 最後1個讓人心酸

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？如果你去搜尋鴨嘴獸的胃，會得到很多「鴨嘴獸沒有胃、食道直接接腸道」的資訊，不過其實鴨嘴獸他們是有胃的！

為什麼會這樣呢？今天我們一起來看看三個有趣的動物腸胃冷知識吧！！

過去鴨嘴獸曾被誤認為「沒有胃」，食道直接接到腸道。但解剖學研究顯示，鴨嘴獸其實是有胃的，只不過這個胃非常小，而且不分泌胃酸，因此主要功能只是暫存食物。

那牠們又是怎麼消化食物的呢？鴨嘴獸沒有牙齒，而是靠口腔內的角質板來處理食物。當他們在河底覓食時，會把獵物連同小石頭或沙粒一起吸入口中。角質板配合這些沙粒，就像天然的研磨器，能把昆蟲幼蟲、甲殼類或蠕蟲壓碎成泥狀。食物磨碎後，會先經過胃暫存，再進一步進入腸道完成消化。

同樣屬於單孔目的針鼴，也有類似的「無胃酸」胃，功能主要是暫存食物，但和鴨嘴獸相比，針鼴的胃容量要大得多。

食蟻獸的胃也不會分泌胃酸，他們胃的內部構造有硬化的褶皺，這讓食蟻獸可以透過強烈收縮磨碎螞蟻，再搭配少量沙子和土壤幫助消化。

食蟻獸也會利用螞蟻自帶的蟻酸來消化螞蟻...這算不算是螞蟻自己消化自己！？

海龜胃的內部佈滿了堅韌、向後的刺。這些刺可以倒勾住食物，防止食物逆流。這對他們食用水母或海草等柔軟、滑溜的食物非常有幫助。

海龜如今面臨的最大問題之一就是海洋的塑膠污染，由於他們經常以水母為食，漂浮的塑膠袋很容易讓他們誤認爲是水母。一旦吞食，塑膠會堵塞他們的消化道，損害胃壁，甚至導致飢餓。

大自然的設計對了，卻毀在我們的科技與狠活。希望我們都能夠更多的關心、愛惜這顆美麗的星球。

