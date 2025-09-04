偷拿食物、擋住去路！北市動物園樹獺與大巨嘴鳥「同居生活」曝光

台北市動物園在今年六月下旬，重新對外開放翻新完成的熱帶雨林室內館，這次更將兩隻樹獺與大巨嘴鳥同居於籠內，保育員觀察，彼此沒有過多交集，只是大巨嘴鳥有時候偷拿樹獺的食物，或者擋住樹獺去路。但兩類生物共享空間，也能展現動物間的靈活與適應力。

動物園表示，穿山甲館的熱帶雨林室內館在今年六月下旬對外開放，翻新了大巨嘴鳥的活動場，也設置新的枝幹、藤蔓、仿木棲架等，其中更以籠中籠方式，安排二趾雌性樹獺「蘇珊」、雄性「葉橙」與大巨嘴鳥共享空間當室友。

園方說，穿山甲館為沉浸式的生態參觀區域，原本就有3隻二趾樹獺在林間活動，自從「蘇珊」和「葉橙」到籠中籠後，保育員發現，原本在館內四處遊走的雄性樹獺「葉黃」，有時會攀爬在大巨嘴鳥活動場的網籠上，隔著網子和裡面的樹獺「葉橙」互相叫囂。

園方說，反倒是籠內的大巨嘴鳥與新室友樹獺相處融洽，甚至可以說沒什麼交集，大巨嘴鳥偶爾會順手取食樹獺的食物，或是無意中擋住樹獺的去路，但這類互動並未引發衝突，也展現出不同動物共享資源時的靈活性與適應力。

園方說，為了讓樹獺「蘇珊」和「葉橙」也能有專屬的小空間，保育員也在籠中籠打造樹獺專用「巢箱」，在冬天時用來加溫保暖。雖然現在天氣炎熱，但遊客可以在活動場內的枝幹、藤蔓或是網上輕鬆發現牠們垂掛成大毛球。

園方介紹，兩種生物同居，能夠增加動物活動空間的豐富度，也為動物提供新鮮的混群社會生活，創造更多元的行為模式與感官刺激。遊客來到穿山甲館內駐足觀察大巨嘴鳥時，不妨也找找攀爬高手樹獺，欣賞牠們彼此或與室友們的互動行為。 睡覺的樹獺。圖／台北市立動物園提供 大巨嘴鳥拿走食物。圖／台北市立動物園提供

