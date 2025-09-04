守護「大湖公園」白鵝！25隻鵝鴨傳要被移除…動保人士請命續留

北市大湖公園除白鷺鷥，目前有25隻鴨鵝棲息，不時傳有人擊打、BB彈攻擊或放牽繩讓犬隻亂跑咬傷鴨鵝，上月又傳市府要全數移除，動保人士發起保護行動，議員闕枚莎協調會後，市府允諾不會強制遷移大湖公園鴨鵝。

動保人士「狐獴媽媽」溫芳玲說，他們上個月接到訊息，市府要全數移除大湖公園鴨鵝，但因沒看到任何公告，轉向尋求議員協助，對於外界指大湖公園環境、水質問題是鴨鵝造成的，她認為問題根源並非25隻雞鴨鵝造成，而是應強力取締釣客等，還有更重要是恢復白鷺鷥該有的浮游島棲地，不應是採移除鴨鵝。

溫芳玲說，她曾在大湖公園現場調查民眾意見，問10個人，9個人都希望大湖公園有鴨鵝等，因大湖公園本來就是一處生態公園，市府應該要管理的是釣客等禁釣區的違規行為。

議員闕枚莎說，動保人士向她陳情要保護大湖公園鴨鵝後，日前召開協調會，會後也訂出幾點結論，第一，對現在存在鴨鵝盡保護宣導之則，除針對棄養行為加強執法，目前大湖公園鴨鵝應予以維持，不可強制遷移或清除。

第二：若有飼主帶犬隻到大湖公園，一定要牽繩，也要配合宣導民眾觀賞鴨鵝等，應保持1.5至2公尺安全距離，對放牽繩讓犬隻惡意亂跑攻擊咬傷及咬死其他動物者，應給予重罰，市府也要加強大湖公園宣導告示及加強取締。

另外，動保、公園處等相關機關加強查緝違反釣魚、放魚及放繩遛狗等傷害動物問題，除加強現場告示，也要讓鴨、鵝、白鷺鷥等禽鳥能自然覓食，並供足夠空間供鴨鵝與白鷺鷥築巢育雛。落實追蹤和看重鴨鵝生命權，並加強宣導及落實照顧園區生物。

闕枚莎說，保護生態，不應以犧牲生命為代價。動物是有感知的生命，移除只會製造對立，也會破壞人與自然的情感連結，這些雞鴨鵝已是社區的一部分，人道管理才是長久之道！

北市公園處表示，對於鴨鵝的管理態度，市府目前持續監測園區內鴨鵝數量，並以維持生態平衡為首要原則。未來將持續邀集專家學者、在地居民及相關單位共同研商，兼顧生態維護、水質保護、遊客休憩與居民需求，營造更友善且健康的大湖公園環境。

至於大湖公園園區內已設置8支監視器，其中包含鴨鵝常出沒的區域，均已納入監視範圍。後續若鴨鵝活動範圍有所變動，將依公園處「監視器建置標準作業流程」及「公園處所轄公園、綠地、廣場雲端監錄設置評估表」評估，必要時再行增設，以兼顧生態保護及公共安全。 上月傳出市府要全數移除大湖公園25隻鴨鵝，動保人士發起保護行動，議員闕枚莎協調會後，市府允諾不會強制遷移大湖公園鴨鵝。圖／讀者提供 上月傳出市府要全數移除大湖公園25隻鴨鵝，動保人士發起保護行動，議員闕枚莎協調會後，市府允諾不會強制遷移大湖公園鴨鵝。圖／讀者提供

