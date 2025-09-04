中元節靈異傳奇 豬舍離奇慘劇…養豬協會偕同家畜所獸魂碑前祭拜

今年養豬業面臨嚴峻挑戰，因豪雨、風災導致豬源稀缺與價格飆漲，7月嘉義遭西南氣流重創，造成大規模農畜災損，還傳出有處養豬場發生離奇事件，原本確認斷電的豬舍，竟有活豬在眾人面前慘叫，接著七孔流血倒斃，讓勘災的嘉縣養豬協會理事長林志達與縣府人員驚恐，事後立即前往家畜疾病防治所祭拜「獸魂碑」，祈求平安與庇佑，明天是中元節前一天，家畜所準備豐盛畜牧供品，祭拜獸魂碑，祈求平安。

農曆7月是民間俗稱的鬼月，國曆9月6日適逢農曆7月15日中元節，林志達社群發文指接獲會員通報，指某養豬場風災漏電，導致上百頭豬隻不幸電死。為此，他偕同農業處畜產保育科官員及家畜所技士勘災，進豬舍前謹慎地再三確認大電總開關關閉，檢查是否有電線掉落等危險情況，確認安全無虞後，進入豬舍查看倖存豬隻的狀況，就在眾人進豬舍準備拍攝，豬隻集體發出淒厲的尖叫聲，接著在眾目睽睽之下，七孔流血倒地而亡。

林志達回憶，他們都穿雨鞋絕緣防護，目睹生命瞬間消逝，視覺心靈受衝擊難平復，處理完緊急狀況、聯繫台電斷電後，林志達等人在家畜所長林珮如陪同下，到所後方「獸魂碑」祭拜。

獸魂碑是「鎮所神奇寶貝」，每逢中元節、清明節及農曆初2、16日，所方都會舉行祭拜儀式，感謝為人類付出生命的動物們，祈求業務平安順利，獸魂碑的設立，背後有人性慈悲的歷史，民國48年家畜所成立，因重大疫病或天災導致大量動物死亡，所後方作動物掩埋場。當時據說有值夜人員聽見動物的擾動聲，因此51年豎立此碑，至今超過1甲子歷史。對畜牧業，獸魂碑代表對生命的尊重與感恩。

鑑於今年風災豪雨造成大量豬隻淹死，明天家畜所準備豐盛畜牧供品，祭拜獸魂碑，祈求平安，縣內許多獸醫、養殖業者及動保團體會主動參與，這份對生命的尊重與感恩，獸魂碑庇佑畜產相關從業人員，能大事化小，平安興旺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

嘉縣家畜疾病防治所後方供奉的「獸魂碑」。記者魯永明／攝影

商品推薦