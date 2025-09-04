聽新聞
狐獴、鱷龜等 擬開放有條件飼養

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
動保司今召開寵物分類分級管理原則研商會議，未來擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類納入特定寵物的管理範疇。圖／聯合報系資料照片 游艾玲
動保司今召開寵物分類分級管理原則研商會議，未來擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類納入特定寵物的管理範疇。圖／聯合報系資料照片 游艾玲

農業部動保司昨召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議，擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等納入特定寵物管理範疇，未來飼主必須登記，且禁止自行繁殖；業者則須依特定寵物管理辦法提出申請，並符合相關設施規範，也要配合地方政府的不定期查核與評鑑。

農業部動物保護司年初召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增九五五個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包括狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，引發相關團體不滿，歷經多次專家學者、飼主團體開會研商，蝮蛇科、眼鏡蛇科、河口鱷、浣熊等六四一種動物，因有毒或具攻擊性，長大後難控制且棄養須付出龐大成本，擬列為禁止家庭飼養動物。

至於狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等，動保司副司長陳中興表示，擬納入特定寵物的管理範疇，繁殖或買賣這些物種的業者，必須依據特定寵物管理辦法提出申請，飼主也必須為寵物做登記，禁止自行繁殖。

對於有動保團體反對將狐獴納入灰名單，陳中興說，由於國內已經有部分的狐獴數量，若禁養，將與現行狀況有些違背。

陳中興說，特殊物種外出時須採取防護措施，專家學者和業者認為，金屬籠攜帶不夠便捷，後續將針對防護措施、特定寵物業管理規範及飼主管理條件等，再召開針對個別物種的細部會議。

