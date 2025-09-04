聽新聞
廣角鏡／新北救援生病幼貓 康復萌翻

聯合報／ 記者江婉儀
圖／新北市動保處提供
圖／新北市動保處提供

貓瘟是高傳染性、高致死疾病，更是貓界疾病殺手。新北市動保處日前救援2隻三花幼貓，其中1隻感染貓瘟合併感冒，另1隻是嚴重下痢，在醫療團隊悉心照護下恢復健康。令人驚喜的是，其中1隻小貓在康復過程中被發現擁有「異色瞳」，特殊的眼色更添獨特魅力。

