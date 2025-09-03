保育類鳳頭蒼鷹誤闖北市議會 動保處協助捕獲野放

1隻保育類猛禽鳳頭蒼鷹疑覓食過程意外闖入台北市議會，並在樓梯間停留，工作人員發現後通報台北市動保處協助救援，動保處今天表示，蒼鷹體態健康，將擇期野放。

台北市動保處新聞資料提到，保育類猛禽鳳頭蒼鷹昨天上午8時意外闖入北市議會樓梯間，獲報後派2組人馬成功捕獲，並送至台灣猛禽研究會，結束蒼鷹的驚險旅程。

動保處表示，迷路鳳頭蒼鷹停留在北市議會5樓，救援人員到場後採前後包抄，蒼鷹警戒受驚飛至高處，因蒼鷹夜間視力較差，救援人員先關掉樓梯燈，待蒼鷹冷靜後，以捕鳥網限制行動成功捕獲，並用毛巾包裹保護翅膀，避免蒼鷹過度拍打受傷。迷路蒼鷹已交由台灣猛禽研究會照護及擇期野放。

動保處指出，鳳頭蒼鷹原棲息於中、低海拔山區，因隨著都市開發與環境變遷，如今在大安森林公園都可見到鳳頭蒼鷹築巢繁衍，市區的一般公園、綠地也常發現蹤影，鳳頭蒼鷹已成為都會區唯一穩定繁殖的日行性猛禽。

若民眾遇見野生動物誤入市區建築，切勿驚慌失措或勉強自行處理，可稍作觀察並立即通報1959動物保護專線，由動保處協助處理。

動保處提醒，依野生動物保育法，保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，任意獵捕保育類野生動物，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

動保處指出，市民應尊重野生動物生活環境及習性，如在外發現野生動物應不干擾、不接觸、不餵食，避免誤觸法規。

