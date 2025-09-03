快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

保育類鳳頭蒼鷹誤闖北市議會 動保處協助捕獲野放

中央社／ 台北3日電
鳳頭蒼鷹示意圖／ingimage
鳳頭蒼鷹示意圖／ingimage

1隻保育類猛禽鳳頭蒼鷹疑覓食過程意外闖入台北市議會，並在樓梯間停留，工作人員發現後通報台北市動保處協助救援，動保處今天表示，蒼鷹體態健康，將擇期野放。

台北市動保處新聞資料提到，保育類猛禽鳳頭蒼鷹昨天上午8時意外闖入北市議會樓梯間，獲報後派2組人馬成功捕獲，並送至台灣猛禽研究會，結束蒼鷹的驚險旅程。

動保處表示，迷路鳳頭蒼鷹停留在北市議會5樓，救援人員到場後採前後包抄，蒼鷹警戒受驚飛至高處，因蒼鷹夜間視力較差，救援人員先關掉樓梯燈，待蒼鷹冷靜後，以捕鳥網限制行動成功捕獲，並用毛巾包裹保護翅膀，避免蒼鷹過度拍打受傷。迷路蒼鷹已交由台灣猛禽研究會照護及擇期野放。

動保處指出，鳳頭蒼鷹原棲息於中、低海拔山區，因隨著都市開發與環境變遷，如今在大安森林公園都可見到鳳頭蒼鷹築巢繁衍，市區的一般公園、綠地也常發現蹤影，鳳頭蒼鷹已成為都會區唯一穩定繁殖的日行性猛禽。

若民眾遇見野生動物誤入市區建築，切勿驚慌失措或勉強自行處理，可稍作觀察並立即通報1959動物保護專線，由動保處協助處理。

動保處提醒，依野生動物保育法，保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，任意獵捕保育類野生動物，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

動保處指出，市民應尊重野生動物生活環境及習性，如在外發現野生動物應不干擾、不接觸、不餵食，避免誤觸法規。

北市 鳳頭蒼鷹 保育類野生動物

延伸閱讀

不速之客！瑞芳民宅半夜飛入保育類「小毛球」小耳鴞

秋節送禮…北市庇護工場推優惠 單筆最高送700元商品券

受傷山羌後腳受傷闖球場哀嚎 動保處獸醫馳援帶回治療

滑翔高手大赤鼯鼠慘摔山溝 新北動保員即時救援

相關新聞

農業部今召開寵物分類分級研商會 狐獴、凱門鱷等擬納特寵管理範疇

農業部動保司今年研議各種異寵飼養、繁殖與買賣管理，今召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議。農業部表示，未來擬將...

影／桃園渴望里合力救援負傷遇險穿山甲寶寶 成功保育野放回歸山林

桃園市龍潭區渴望里一名里民上月底的一個閃電雷雨夜，行經渴望園區馬路上，發現一隻迷路小穿山甲在雨夜車流中險象環生，里長洪揚...

不速之客！瑞芳民宅半夜飛入保育類「小毛球」小耳鴞

新北市動保處近日接獲通報，瑞芳區李姓家族宅邸驚傳一隻圓臉大眼、羽毛蓬鬆的野鳥誤闖家中，竟直接佇立於客廳供奉祖先供桌上，並不時發出低沉「嗚嗚嗚」叫聲，讓屋主一家人十分吃驚，定神細看，這位不速之客竟是1隻

農業部明召開寵物分類分級研商會議 動團：狐獴應禁止飼養

農業部動保司今年研議各種異寵飼養、繁殖與買賣管理，明天將召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議。台灣防止虐待動物...

新興寵物問題多 「丁滿」狐獴不列禁養名單引動保團體反對

近年新興寵物逃逸、走失的新聞躍然紙上，引起社會討論聲量，農業部邀請各縣市政府農業局處開會，提供新興寵物種類的飼養、殖繁、...

高爾夫球場通報救援受傷山羌 施打鎮定劑 一般人少見的「獠牙」全都露

新北市石門區一家高爾夫球場的員工，發現1隻受傷的山羌，通報動保處救援。獸醫師發現山羌的傷勢無大礙，將在餵食並待牠復原後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。