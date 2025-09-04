快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
撈來的金魚要怎麼養才能頭好壯壯？ 圖／ingimage
撈來的金魚要怎麼養才能頭好壯壯？ 圖／ingimage

根據日媒「まいどなニュース」的報導，喜歡各種生物的YouTuber森蒟蒻，與孩子進行了一場特別的飼養金魚實驗。把同樣是在日本夏季慶典攤位中撈來的金魚，分別放進普通水的水槽與混有稻田泥土的水槽，經過兩個月後，金魚竟出現明顯的不同。

實驗中，兩邊各放入三條金魚。普通水槽裡的金魚身體顏色變淡、體型較小；而在加入田間泥土的水槽中，金魚顏色更加鮮豔，體型也大了一圈。最後，他還公開了第三組隱藏版實驗──在水槽裡加入柿子樹的葉子與赤玉土。赤玉土是一種由火山灰堆積而成的介質，常用在園藝和魚缸造景裡。結果金魚的色澤更鮮豔、體格也最為健壯，讓觀眾大呼驚奇。

森蒟蒻表示，自己希望孩子撈回的金魚能從原本衰弱的狀態恢復元氣，且長得更快、更健康。過去他就知道田間泥土能幫助小動物長得強壯，因此決定透過對照方式實驗差異。「雖然兩邊都很用心照顧，但因氣溫變化還是各死了一條，很遺憾。」

至於為何會出現差別，他坦言自己無法下定論，但網友們熱烈討論可能原因。有留言指出，柿子葉中含有單寧酸、稻田裡的泥土則有微生物與藻類，可能因此讓金魚獲得更多營養；也有人認為，泥水環境光線不足，避免了魚體色素流失。

除了生物學的推測，更多觀眾對「父子一起動手實驗」的畫面感動，留言大讚森蒟蒻是「理想中的爸爸」、「孩子觀察力驚人」、「好溫馨」。不少網友也讚美這樣的家庭互動，不只能增加知識，也可以和更多人分享。

親子 網紅 魚缸 YouTuber

夜市撈的金魚如何養？日YTR實驗大揭密：「吃土」變美又變壯

根據日媒「まいどなニュース」的報導，喜歡各種生物的YouTuber森蒟蒻@morikonnyaku，與孩子進行了一場特別的飼養金魚實驗。同樣是在日本夏季慶典攤位中撈來的金魚，分別放進普通水的水槽與混有稻田泥土的水槽，經過兩個月後，金魚竟出現明顯的不同。

