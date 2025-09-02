猛禽秋過境期來臨 屏東鳥友關注枋山風機案

猛禽秋過境季節來臨，墾管處持續37年的調查計畫昨天開始，正逢風力發電業者在屏東縣枋山鄉辦理風機設置說明會；恆春半島是猛禽南遷重要過境地，也讓鳥友格外關注此案。

恆春半島是北方候鳥、猛禽遷徙往南方渡冬在台灣最後過境地，墾管處自1988年開始秋季猛禽調查，今年依慣例委託社團法人台灣猛禽研究會執行為期2個月調查，自9月1日開始，正巧與屏盛風力發電公司辦理說明會同天，讓鳥友格外關注。

有賞鷹達人之稱的屏東縣野鳥學會監事蔡乙榮在臉書（Facebook）社團「嘯鷹報報」宣告，北台灣赤腹鷹群昨已登陸，並期許鳥友共同關注風機案。

蔡乙榮今天告訴中央社記者，8月底即有零星赤腹鷹紀錄，此季目前最大量為昨天鳥友在新竹目擊100多隻；依往年紀錄，赤腹鷹過境集中在9月中下旬，一般在9月10日到9月底大量過境，1天可達數千或上萬隻，到10月即明顯減少，除非在9月下旬受颱風影響延遲。

蔡乙榮說，枋山是猛禽秋季南遷進入恆春半島的入口，也是春季北返時，若進入恆春半島夜棲，隔天離開的出口；依過往調查入境情形來看，若在此地設置風機恐不利於候鳥遷徙。

蔡乙榮表示，有一說指猛禽飛行高度較風機高出許多，不過此說忽略猛禽起降、以及天候不佳時，飛行高度都不高，恐與風機高度重疊。此外，恆春半島遷徙性鳥類也不只猛禽。以家燕來說，1季過境量可達幾十萬隻；鷺鷥1季則可達上百萬。許多鳥類飛行高度也不高，鷺鷥即是一種，因此可以想見風機對遷徙性鳥類影響。

屏盛風力發電公司擬於屏東枋山鄉楓港村設置9座風機，目前進行環評中，地方反彈聲浪不小。業者昨天在楓港德隆宮前舉辦第3次說明會，約40名居民前往抗議。反對風力發電自救會主要擔憂，風力發電會破壞生態與環境、影響芒果授粉與農業，噪音也會危害居民健康。

