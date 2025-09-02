影／桃園渴望里合力救援負傷遇險穿山甲寶寶 成功保育野放回歸山林

桃園市龍潭區渴望里一名里民上月底的一個閃電雷雨夜，行經渴望園區馬路上，發現一隻迷路小穿山甲在雨夜車流中險象環生，里長洪揚才據報救回尾巴受傷的「小傢伙」，市府農業局獲報安置獸醫院救治，今天下午野放小穿山甲，大小朋友見證下，「小傢伙」跑向樹林，大家直說「拜拜」。

洪揚才表示，這隻不到1歲的小穿山甲，上月27日傍的一個閃電雷雨中的該社區馬路，迷路的小穿山甲面對昏暗、車流中驚嚇不前，險象環生，他接到里民通報，趕緊將牠救回，發現小尾巴受傷，立即通報市府農業局送至特約郭姓獸診所治療。郭姓獸醫師表示，小穿山甲重約2.2公斤，尾巴傷口初檢狀況很不好，連日治療傷口已癒合，考量小穿山甲生長適應，建議盡早野放。

洪揚才安排小穿山甲今天野放，在龍潭區長鄧昱綵、農業局代表及郭姓獸醫師、社區小朋友共同見證下，可愛小穿山甲一路跑向樹林頭也不回，大小朋友齊聲說「拜拜」，鄧昱綵表示，龍潭區屬淺山台地，自然生態豐富，也有科學園區，符合聯合國「里山倡議」寫照，公所重視穿山甲等野生動物保育，去年成立全台灣第一個赤腹游蛇保育巡守隊，保育全台不到500隻濱危赤腹游蛇。

洪揚才表示，渴望里位於霄里溪上游，適合穿山甲棲息，近年里民目擊至少4起穿山甲蹤跡，里民合作成功救援小穿山甲，搭配家長、小朋友近距觀察，讓小朋友從小扎根保育觀念，很有意義。市府農業局呼籲，民眾如發現受傷穿山甲或其他的野生保育動物，請通報1999市民專線，該局會派員前往救援和安置。 龍潭區渴望里民發現受傷小穿山甲，經獸醫師治癒後成功野放，回歸山森。圖／許閎智提供

商品推薦