賞梅山太興村「萬鷺朝鳳」 嘉縣文觀局建議過夜

黃頭鷺群每年中秋前後南遷途經嘉縣梅山鄉太興村，如白龍迴繞山谷，當地人稱「萬鷺朝鳳」奇觀，文觀局建議遊客在山上逗留幾日，除增加看到奇景機率，也不用冒險開夜車下山。

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」，每年9月初登場到10月中旬，成為愛鳥人士、攝影師每年必回訪聚集地，但奇景可遇不可求，很多人一日來回常鎩羽而歸，未見蹤跡。

嘉義縣文觀局告訴中央社記者，黃頭鷺群出現的時間點大多在午後接近傍晚時分，在山上住一晚，看到黃頭鷺的機會也大增，也不用在黑夜中開著山路下山。

文觀局說，臨近太興景點有觀音瀑布、雲潭瀑布、圓潭生態園區、太興飛瀑步道等自然景觀，太興村內則有一處神秘的「龍王金殿」都值得造訪；建議遊客在太興、太平或瑞里一帶的民宿住宿，安排兩至三天行程，從容遊賞。

文觀局強調，7月的颱風與西南氣流強降雨，造成嘉義山區道路毀損，目前大都已修復完成，平地往太興的路已經暢通無礙，入秋時期氣候適宜，正是嘉義山區最適宜遊玩的時候。

