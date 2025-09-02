瑞芳民宅半夜飛入保育類「小毛球」
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳區李姓家族宅邸驚傳一隻圓臉大眼、羽毛蓬鬆的野鳥誤闖家中，竟直接佇立於客廳供奉祖先供桌上，並不時發出低沉「嗚嗚嗚」叫聲，讓屋主一家人十分吃驚，定神細看，這位不速之客竟是1隻迷途台灣特有亞種領角鴞（又稱小耳鴞）。民眾報案請動保處帶回安置，隔日經獸醫師檢診確認健康無虞已野放重返山林。
李姓屋主表示，當晚原本正要上床就寢，卻突然聽見客廳傳來詭異低鳴聲，起初以為有宵小夜半闖入，慌忙開燈查看，沒想到眼前景象讓人愣在當場。1隻渾身灰褐色羽毛、雙眼圓亮發光貓頭鷹，正在祖先牌位旁咕魯咕魯鳴叫，像是在覓尋食物。全家人回過神後，面面相覷又氣又好笑，趕緊將牠「請」下供桌，小心翼翼以毛巾放入紙箱中，請動保處帶走讓牠平安返家。
動保員程沛宏表示，領角鴞是台灣常見的貓頭鷹之一，屬於二級保育類、中小型夜行性猛禽，身長約20公分，體色呈褐色斑駁，具有良好環境保護色。其最顯著特徵為臉盤圓圓、雙眼炯炯有神，加上頭上兩撮羽毛形成如耳朵般的「角」，故名「領角鴞」。牠們分布於台灣中低海拔各類樹林，白天潛藏於樹叢、林蔭中，夜間才出來覓食，食物以昆蟲、老鼠、小型爬蟲類為主。對控制害蟲與鼠類族群有極大助益，是農村與自然生態中的無聲英雄。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言