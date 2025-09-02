瑞芳民宅半夜飛入保育類「小毛球」

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新北市動保處近日接獲通報，瑞芳區李姓家族宅邸驚傳一隻圓臉大眼、羽毛蓬鬆的野鳥誤闖家中，竟直接佇立於客廳供奉祖先供桌上，並不時發出低沉「嗚嗚嗚」叫聲，讓屋主一家人十分吃驚，定神細看，這位不速之客竟是1隻迷途台灣特有亞種領角鴞（又稱小耳鴞）。民眾報案請動保處帶回安置，隔日經獸醫師檢診確認健康無虞已野放重返山林。

李姓屋主表示，當晚原本正要上床就寢，卻突然聽見客廳傳來詭異低鳴聲，起初以為有宵小夜半闖入，慌忙開燈查看，沒想到眼前景象讓人愣在當場。1隻渾身灰褐色羽毛、雙眼圓亮發光貓頭鷹，正在祖先牌位旁咕魯咕魯鳴叫，像是在覓尋食物。全家人回過神後，面面相覷又氣又好笑，趕緊將牠「請」下供桌，小心翼翼以毛巾放入紙箱中，請動保處帶走讓牠平安返家。

動保員程沛宏表示，領角鴞是台灣常見的貓頭鷹之一，屬於二級保育類、中小型夜行性猛禽，身長約20公分，體色呈褐色斑駁，具有良好環境保護色。其最顯著特徵為臉盤圓圓、雙眼炯炯有神，加上頭上兩撮羽毛形成如耳朵般的「角」，故名「領角鴞」。牠們分布於台灣中低海拔各類樹林，白天潛藏於樹叢、林蔭中，夜間才出來覓食，食物以昆蟲、老鼠、小型爬蟲類為主。對控制害蟲與鼠類族群有極大助益，是農村與自然生態中的無聲英雄。

